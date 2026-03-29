Росіяни атакували Хмельниччину: є перебої зі світлом

Дата публікації: 29 березня 2026 07:22
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС України

У ніч проти 29 березня російські війська обстріляли Хмельницьку область. В регіоні лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожої атаки фіксуються перебої зі світлом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Атака РФ на Хмельниччину: частково зникло світло

Сьогодні вночі, 29 березня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Під ударом, зокрема, опинилася Хмельницька область.

Сили протиповітряної оборони відпрацювали — є збиті цілі, детальнішу інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.

Наразі повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило.

Унаслідок обстрілу тимчасово виникли перебої з електропостачанням, однак енергетики швидко відновили подачу світла для всіх споживачів.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що увечері 28 березня в Хмельницькій області пролунали вибухи — за попередніми даними, їх чули в районі Старокостянтинова. Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку по всій Україні через зліт російських МіГ-31К, після чого було зафіксовано пуски гіперзвукових аеробалістичних ракет.

Також Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 7 березня ворог завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури Хмельницької області. У Шепетівському районі було пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції та сталася пожежа. Тоді через атаку також виникли перебої з електропостачанням.

Хмельницька область відключення світла атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
