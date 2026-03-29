Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне атаковали Хмельницкую область: есть перебои со светом

Россияне атаковали Хмельницкую область: есть перебои со светом

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 07:22
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В ночь на 29 марта российские войска обстреляли Хмельницкую область. В регионе раздавались мощные взрывы. Вследствие вражеской атаки фиксируются перебои со светом.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Атака РФ на Хмельницкую область: частично исчез свет

Сегодня ночью, 29 марта, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Под ударом, в частности, оказалась Хмельницкая область.

Силы противовоздушной обороны отработали — есть сбитые цели, более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Пока сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Читайте также:

В результате обстрела временно возникли перебои с электроснабжением, однако энергетики быстро восстановили подачу света для всех потребителей.

Скриншот сообщения главы ОВА/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что вечером 28 марта в Хмельницкой области прогремели взрывы — по предварительным данным, их слышали в районе Староконстантинова. Воздушные силы объявили ракетную опасность по всей Украине из-за взлета российских МиГ-31К, после чего были зафиксированы пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет.

Также Новини.LIVE информировали, что в ночь на 7 марта враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Хмельницкой области. В Шепетовском районе были повреждены окна здания на железнодорожной станции и произошел пожар. Тогда из-за атаки также возникли перебои с электроснабжением.

Хмельницкая область отключения света атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации