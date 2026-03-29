Россияне атаковали Хмельницкую область: есть перебои со светом

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В ночь на 29 марта российские войска обстреляли Хмельницкую область. В регионе раздавались мощные взрывы. Вследствие вражеской атаки фиксируются перебои со светом.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Атака РФ на Хмельницкую область: частично исчез свет

Силы противовоздушной обороны отработали — есть сбитые цели, более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Пока сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Читайте также:

В результате обстрела временно возникли перебои с электроснабжением, однако энергетики быстро восстановили подачу света для всех потребителей.

Скриншот сообщения главы ОВА/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что вечером 28 марта в Хмельницкой области прогремели взрывы — по предварительным данным, их слышали в районе Староконстантинова. Воздушные силы объявили ракетную опасность по всей Украине из-за взлета российских МиГ-31К, после чего были зафиксированы пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет.

Также Новини.LIVE информировали, что в ночь на 7 марта враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Хмельницкой области. В Шепетовском районе были повреждены окна здания на железнодорожной станции и произошел пожар. Тогда из-за атаки также возникли перебои с электроснабжением.