В Хмельницкой области прогремели взрывы: россияне выпустили ракеты

Последствия взрывов. Иллюстративное фото: АР

В Хмельницкой области вечером, 28 марта, прогремели взрывы. Российские войска выпустили на регион гиперзвуковые аэробаллистические ракеты. По предварительной информации, громко было в Староконстантинове.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сообщают мониторинговые каналы.

В 21:01 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности по всей Украине из-за взлета российских самолетов МиГ-31К. Российские войска выпустили ракеты на Староконстантинов.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже через несколько часов мониторинговые каналы сообщили о взрывах в городе.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Отметим, сейчас воздушная тревога объявлена во всех регионах.

Карта воздушной тревоги в Украине 28 марта. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 28 марта россияне атаковали Украину 273 ударными дронами. Основным направлением удара была Одесская область.

Кроме того, россияне трое суток подряд атакуют объекты "Нафтогаза". В результате этого погиб 55-летний оператор технологических установок.