В Хмельницкой области прогремели взрывы: россияне выпустили ракеты
В Хмельницкой области вечером, 28 марта, прогремели взрывы. Российские войска выпустили на регион гиперзвуковые аэробаллистические ракеты. По предварительной информации, громко было в Староконстантинове.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом сообщают мониторинговые каналы.
В 21:01 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности по всей Украине из-за взлета российских самолетов МиГ-31К. Российские войска выпустили ракеты на Староконстантинов.
Уже через несколько часов мониторинговые каналы сообщили о взрывах в городе.
Отметим, сейчас воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 28 марта россияне атаковали Украину 273 ударными дронами. Основным направлением удара была Одесская область.
Кроме того, россияне трое суток подряд атакуют объекты "Нафтогаза". В результате этого погиб 55-летний оператор технологических установок.
