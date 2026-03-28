Россияне трое суток подряд атакуют объекты "Нафтогаза": погиб работник

Последствия обстрелов объектов "Нафтогаза".

Российские войска уже третьи сутки подряд наносят удары по объектам "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате этого погиб 55-летний оператор технологических установок.

об этом рассказали в "Нафтогазе".

Атаки РФ на объекты "Нафтогаза"

"Очень сложная неделя. Третьи сутки подряд продолжаются удары по объектам Нафтогаза на Полтавщине. Имеем болезненную потерю", — говорится в сообщении.

Известно, что во время одной из атак погиб 55-летний Роман Чмыхун. Он работал оператором технологических установок.

"Это уже вторая гибель нашего коллеги за эту неделю. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память Роману. На месте работают все службы. Мы держимся", — подчеркнули в Нафтогазе.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, 27 марта на Полтавщине после атаки РФ без газа остались 5040 абонентов. Там повреждено технологическое оборудование.

В то же время в Воздушных силах сообщили, в ночь на 28 марта российские войска атаковали Украину 273 ударными дронами. Основным направлением удара была Одесская область.