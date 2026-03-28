Россия снова атаковала Украину дронами: ПВО сбила более 250 целей

Российские оккупанты в ночь на 28 марта атаковали Украину дронами. Основным направлением удара была Одесская область. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Ночная атака оккупантов 28 марта

Захватчики атаковали Украину 273 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов.

"По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 252 вражеских БпЛА", — говорится в сообщении.

В то же время зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 18 локациях, а также падение обломков на девяти.

Читайте также:

Кроме того, после 07:00 российские оккупанты нанесли повторные удары дронами по Одесской области и другим регионам на севере и востоке. Сейчас результаты боевой работы уточняются.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Полтавской ОВА Виталия Дякивнича, в ночь на 27 марта Россия поразила одно из промышленных предприятий в Полтавском районе. В результате атаки без газа остались более 5 тысяч абонентов.

А 26 марта захватчики ударили по ТЭЦ в Херсоне. Российские оккупанты убили 66-летнюю работницу предприятия, которая получила травмы, несовместимые с жизнью.