Головна Новини дня Росія вкотре атакували Україну дронами: ППО збила понад 250 цілей

Дата публікації: 28 березня 2026 12:31
Робота ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Російські окупанти у ніч проти 28 березня атакували Україну дронами. Основним напрямком удару була Одеська область. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Нічна атака окупантів 28 березня

Загарбники атакували Україну 273 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. 

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 252 ворожих БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Робота ППО України 28 березня 2026 року
Кількість збитих і подавлених російських дронів 28 березня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання 21 ударного дрона на 18 локаціях, а також падіння уламків на девʼяти.

Крім того, після 07:00 російські окупанти завдали повторних ударів дронами по Одеській області та інших регіонах на півночі та сході. Наразі результати бойової роботи уточнюються.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, у ніч проти 27 березня Росія уразила одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Внаслідок атаки без газу залишилися понад 5 тисяч абонентів.

А 26 березня загарбники вдарили по ТЕЦ у Херсоні. Російські окупанти вбили 66-річну працівницю підприємства, яка отримала травми, несумісні із життям.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
