Росіяни атакували Херсонську ТЕЦ: загинула жінка

Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська 26 березня атакували теплоектростанцію у Херсоні. Внаслідок цього удару загинула 66-річна працівниця підприємства.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів очільник МВА Ярослав Шанько та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріл Херсонської ТЕЦ 26 березня

Шанько розповів, що російські війська знов атакували Херсонську ТЕЦ близько 14:00. Несувмісні травми з життям отримала 66-річна жінка.

"Внаслідок цього удару травми, несумісні з життям, отримала 66-річна працівниця підприємства", — йдеться у повідомленні.

Останні обстріли України

Через обстріли України станом на 26 березня шість областей залишаються без світла. Йдеться про Дніпропетровську, Одеську, Сумську, Чернігівську, Запорізьку та Харківську області. Над відновленням електропостачання енергетики працюють у посиленому режимі.

25 березня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Чернігові. Через це понад 150 тисяч споживачів знеструмлені.

А Володимир Зеленський попереджав, що Росія готує удари по об'єктах водопостачання. Атаки можуть розпочатися найближчими місяцями. Він наголосив, що в кожній громаді має бути серйозне ставлення до захисту відповідної інфраструктури.