Ігнат показав схему руху "Шахедів" 24 березня за новою тактикою РФ

Юрій Ігнат показує схему руху ворожих дронів. Фото: кадр з відео

За вчорашній день Росія запустила по Україні 556 ударних безпілотників, а якщо рахувати умовну добу від вечора 23 березня до вечора 24 березня, то застосувала майже тисячу дронів різних типів. Проте, Повітряні сили добре відпрацювали по ворожих цілям і знищили суттєву кількість повітряних цілей. Попри це, помітно, що росіяни оновили тактику атаки по Україні.

Таку думку висловив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Ранок.LIVE.

Юрій Ігнат в ефірі Ранок.LIVE показав зображення з системи, яку Сили оборони використовують для стеження за повітряною обстановкою під час атак. Він пояснив, що 24 березня російські безпілотники масово заходили в Україну з кількох напрямків, а через Чернігівську та Сумську області вони йшли "колонами". За словами речника Повітряних сил, це були лише два з напрямків, а загалом таких маршрутів було сім.

Ігнат зазначив, що Сили оборони вчора доклали титанічних зусиль. Він сказав, що за умовну добу з 18:00 до 18:00 в повітряному просторі України фіксували майже тисячу безпілотників. При цьому, за його словами, йдеться не лише про "Шахеди", адже Росія використала й інші типи дронів.

Окремо він звернув увагу на денну частину атаки. За словами речника, вдень росіяни запустили понад 500 дронів, і цю хвилю довелося відбивати після того, як система ППО вже була перевантажена. Попри це, як сказав Ігнат, по цілях відпрацювали добре, адже лише 15 безпілотників досягли цілей.

"Але були ще падіння уламків. І, звісно, що все, що мовили, все, що було в силах, сили оборони, збивали. І на деяких напрямках дуже гордість брала за тих людей, які дійсно, ти бачиш, що на цій системі ціль зникає, зникає, зникає. І це титанічна робота, тому її треба дійсно поважати людей, які зараз знаходяться на передовій", — зауважив Юрій Ігнат.

Росія добу била по Україні ракетами, починаючи звечора 23 березня. За інформацією президента Володимира Зеленського, постраждало понад 40 осіб, серед яких є діти, у містах є серйозні руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

Російські війська скерували дрони на західні області України. Потужні вибухи пролунали у вівторок, 24 березня, у Львові, Івано-Франківську, Вінниці, Тернополі. Відомо про прямі влучання в адміністративні будівлі, пологовий будинок та навіть світові пам'ятки архітектури. Внаслідок атаки є загиблі та важкопоранені.

Окрім того, вранці того ж дня один із російських дронів влетів у багатоповерхівку в Дніпрі. Внаслідок влучання виникла пожежа, постраждалих госпіталізували до лікарні або надали допомогу на місці.

Росіяни не лише змінюють тактику атак по Україні, а й вдосконалюють дрони. Стало відомо, що вони суттєво модернізували один з безпілотників типу "Молнія", щоб ефективніше шпигувати за Україною та замінити ним дорожчі моделі.