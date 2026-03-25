Російські дрони "Молнія" адаптували під нові бойові завдання

Російський військовий тримає дрон "Молнія". Фото: росЗМІ

Москва дедалі активніше залучає на полі бою оновлені дрони "Молнія" замість дорожчих розвідувальних дронів по типу "Суперкам" та "Орлан-10". За словами радника Міноборони України Сергія "Флеш" Бескрестнова, окремі апарати, які вдалося дослідити, вже отримали додаткові акумулятори, камери високої чіткості та меш-модеми для покращення зв'язку.

Про це йдеться у статті Business Insider, передає Новини.LIVE.

Росія почала використовувати дрони "Молнія" для інших цілей

Росія збільшила можливості своїх безпілотників "Молнія". Після модернізації вони можуть літати далі й краще оглядати місцевість, тому тепер їх використовують не тільки для ударів, а й для розвідки в Україні.

Завдяки цим змінам Москва стала частіше залучати "Молнію" для спостереження на полі бою. Такі дрони поступово замінюють дорожчі апарати для розвідки, зокрема "Суперкам" і "Орлан-10".

Раніше "Молнії" в основному вважалися дронами одностороннього застосування. Вони несли бойову частину й вибухали після удару по цілі. Але згодом ці безпілотники почали пристосовувати й до інших завдань.

Зокрема, "Молнію" адаптували для перевезення менших FPV-квадрокоптерів, як "дрон-матка".

Як сказав Бескрестнов, Росія почала використовувати оновлені "Молнії" приблизно два місяці тому. Відтоді їх усе частіше застосовують для розвідки, спостереження й збору даних про обстановку на полі бою.

