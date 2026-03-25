Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Російські дрони "Молнія" адаптували під нові бойові завдання

Російські дрони "Молнія" адаптували під нові бойові завдання

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 08:15
Російський військовий тримає дрон "Молнія". Фото: росЗМІ

Москва дедалі активніше залучає на полі бою оновлені дрони "Молнія" замість дорожчих розвідувальних дронів по типу "Суперкам" та "Орлан-10". За словами радника Міноборони України Сергія "Флеш" Бескрестнова, окремі апарати, які вдалося дослідити, вже отримали додаткові акумулятори, камери високої чіткості та меш-модеми для покращення зв'язку.

Про це йдеться у статті Business Insider, передає Новини.LIVE.

Росія збільшила можливості своїх безпілотників "Молнія". Після модернізації вони можуть літати далі й краще оглядати місцевість, тому тепер їх використовують не тільки для ударів, а й для розвідки в Україні.

Завдяки цим змінам Москва стала частіше залучати "Молнію" для спостереження на полі бою. Такі дрони поступово замінюють дорожчі апарати для розвідки, зокрема "Суперкам" і "Орлан-10".

Раніше "Молнії" в основному вважалися дронами одностороннього застосування. Вони несли бойову частину й вибухали після удару по цілі. Але згодом ці безпілотники почали пристосовувати й до інших завдань.

Зокрема, "Молнію" адаптували для перевезення менших FPV-квадрокоптерів, як "дрон-матка".

Як сказав Бескрестнов, Росія почала використовувати оновлені "Молнії" приблизно два місяці тому. Відтоді їх усе частіше застосовують для розвідки, спостереження й збору даних про обстановку на полі бою.

В ГУР розкрили нові дані про деталі з російських дронів "Ланцет" та "Скальпель". Виявилось, що значна частина комплектуючих походить зі США та Китаю.

Також у ЗСУ зазначили, що за останній час зросла глибина уражень дронами по росіянам на фронті.

Раніше повідомляли, що російські війська використовують отруту для дронів, щоб нашкодити військовим та цивільним навіть через контакт з уламками.

російські війська дрони дрон "Молнія"
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації