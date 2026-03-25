Российские дроны "Молния" адаптировали под новые боевые задачи

Российские дроны "Молния" адаптировали под новые боевые задачи

Дата публикации 25 марта 2026 08:15
Российский военный держит дрон "Молния". Фото: росСМИ

Москва все активнее привлекает на поле боя обновленные дроны "Молния" вместо более дорогих разведывательных дронов по типу "Суперкам" и "Орлан-10". По словам советника Минобороны Украины Сергея "Флеш" Бескрестнова, отдельные аппараты, которые удалось исследовать, уже получили дополнительные аккумуляторы, камеры высокой четкости и меш-модемы для улучшения связи.

Об этом говорится в статье Business Insider, передает Новини.LIVE.

Россия увеличила возможности своих беспилотников "Молния". После модернизации они могут летать дальше и лучше осматривать местность, поэтому теперь их используют не только для ударов, но и для разведки в Украине.

Благодаря этим изменениям Москва стала чаще привлекать "Молнию" для наблюдения на поле боя. Такие дроны постепенно заменяют более дорогие аппараты для разведки, в частности "Суперкам" и "Орлан-10".

Ранее "Молнии" в основном считались дронами одностороннего применения. Они несли боевую часть и взрывались после удара по цели. Но со временем эти беспилотники начали приспосабливать и к другим задачам.

В частности, "Молнию" адаптировали для перевозки меньших FPV-квадрокоптеров, как "дрон-матка".

Как сказал Бескрестнов, Россия начала использовать обновленные "Молнии" около двух месяцев назад. С тех пор их все чаще применяют для разведки, наблюдения и сбора данных об обстановке на поле боя.

В ГУР раскрыли новые данные о деталях из российских дронов "Ланцет" и "Скальпель". Оказалось, что значительная часть комплектующих происходит из США и Китая.

Также в ВСУ отметили, что за последнее время возросла глубина поражений дронами по россиянам на фронте.

Ранее сообщалось, что российские войска используют яд для дронов, чтобы навредить военным и гражданским даже через контакт с обломками.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
