Україна
Головна Новини дня На фронті за рік різко зросла глибина ураження дронами по росіянах

На фронті за рік різко зросла глибина ураження дронами по росіянах

Дата публікації: 20 березня 2026 11:15
На фронті за рік різко зросла глибина ураження дронами по росіянах
Бійці підрозділу БПЛА спеціального призначення Національної гвардії України готують розвідувальний безпілотник. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

На фронті за рік суттєво змінилися можливості українських підрозділів безпілотних систем, і тепер вони можуть працювати значно глибше по російських цілях. Командир розрахунку БпЛА батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Двієшник" каже, що з кожним місяцем kill zone, тобто зона смерті від дронів для росіян лише розширюється.

Про це військовий розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Командир розрахунку БпЛА батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Двієшник".

Він пояснив, що якщо рік тому у командира не було великого вибору інструментів для ураження цілей, то тепер ситуація інша. За його словами, нині є "цілий набір" засобів, із яких можна обирати, поєднувати їх і будувати різні комбінації під конкретні завдання. Саме цю зміну військовий назвав однією з найвідчутніших на фронті у порівнянні з минулою весною.

"Ми раніше, якщо могли працювати на досить невелику відстань, відносно невелику для дронів, і зараз з кожним місяцем ми уходимо все глибше, глибше і глибше", — заявив "Двієшник".

Таким чином українські сили намагаються зробити все, щоб противник не діставався до лінії бойового зіткнення. Військовий пояснив, що раніше логіка бою часто зводилася до того, щоб виснажити противника, "розмотати" його, а далі чекати підключення артилерії. Тепер, за його оцінкою, наявна кількість засобів дозволяє діяти інакше.

Тим часом інші країни активно розглядають закупівлю українських дронів або запозичення бойового досвіду. 

Водночас Росія намагається також розбудувати свою систему захисту від повітряних цілей, як це успішно робить уже зараз Україна. Проте, поки що їх спроби безуспішні. Радник міністра оборони України з питань підвищення використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко пояснював чим унікальна українська система протидії дронів.

Окремо аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, яким чином ЗСУ змогли завадити Росії провести запланований весняний наступ. Подекуди російським військам доводиться суттєво розтягувати сили на фронті.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
