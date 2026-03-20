На фронті за рік різко зросла глибина ураження дронами по росіянах

Бійці підрозділу БПЛА спеціального призначення Національної гвардії України готують розвідувальний безпілотник. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

На фронті за рік суттєво змінилися можливості українських підрозділів безпілотних систем, і тепер вони можуть працювати значно глибше по російських цілях. Командир розрахунку БпЛА батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Двієшник" каже, що з кожним місяцем kill zone, тобто зона смерті від дронів для росіян лише розширюється.

Про це військовий розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Командир розрахунку БпЛА батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Двієшник".

Він пояснив, що якщо рік тому у командира не було великого вибору інструментів для ураження цілей, то тепер ситуація інша. За його словами, нині є "цілий набір" засобів, із яких можна обирати, поєднувати їх і будувати різні комбінації під конкретні завдання. Саме цю зміну військовий назвав однією з найвідчутніших на фронті у порівнянні з минулою весною.

"Ми раніше, якщо могли працювати на досить невелику відстань, відносно невелику для дронів, і зараз з кожним місяцем ми уходимо все глибше, глибше і глибше", — заявив "Двієшник".

Таким чином українські сили намагаються зробити все, щоб противник не діставався до лінії бойового зіткнення. Військовий пояснив, що раніше логіка бою часто зводилася до того, щоб виснажити противника, "розмотати" його, а далі чекати підключення артилерії. Тепер, за його оцінкою, наявна кількість засобів дозволяє діяти інакше.

