На фронте за год резко возросла глубина поражения дронами по россиянам

Бойцы подразделения БПЛА специального назначения Национальной гвардии Украины готовят разведывательный беспилотник. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

На фронте за год существенно изменились возможности украинских подразделений беспилотных систем, и теперь они могут работать значительно глубже по российским целям. Командир расчета БпЛА батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Двоечник" говорит, что с каждым месяцем kill zone, то есть зона смерти от дронов для россиян только расширяется.

Об этом военный рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Украинские войска эффективнее применяют дроны против россиян

Командир расчета БпЛА батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Двоечник".

Он пояснил, что если год назад у командира не было большого выбора инструментов для поражения целей, то теперь ситуация другая. По его словам, сейчас есть "целый набор" средств, из которых можно выбирать, сочетать их и строить различные комбинации под конкретные задачи. Именно это изменение военный назвал одним из самых ощутимых на фронте по сравнению с прошлой весной.

"Мы раньше, если могли работать на достаточно небольшое расстояние, относительно небольшое для дронов, и сейчас с каждым месяцем мы уходим все глубже, глубже и глубже", — заявил "Двоешник".

Таким образом украинские силы пытаются сделать все, чтобы противник не добирался до линии боевого соприкосновения. Военный пояснил, что раньше логика боя часто сводилась к тому, чтобы истощить противника, "размотать" его, а дальше ждать подключения артиллерии. Теперь, по его оценке, имеющееся количество средств позволяет действовать иначе.

Тем временем другие страны активно рассматривают закупку украинских дронов или заимствование боевого опыта.

В то же время Россия пытается также построить свою систему защиты от воздушных целей, как это успешно делает уже сейчас Украина. Однако, пока их попытки безуспешны. Советник министра обороны Украины по вопросам повышения использования беспилотников на фронте Сергей Стерненко объяснял чем уникальна украинская система противодействия дронов.

Отдельно аналитики Института изучения войны проанализировали, каким образом ВСУ смогли помешать России провести запланированное весеннее наступление. Кое-где российским войскам приходится существенно растягивать силы на фронте.