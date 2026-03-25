Игнат показал схему движения "Шахедов" 24 марта по новой тактике РФ

Юрий Игнат показывает схему движения вражеских дронов. Фото: кадр из видео

За вчерашний день Россия запустила по Украине 556 ударных беспилотников, а если считать условные сутки с вечера 23 марта до вечера 24 марта, то применила почти тысячу дронов различных типов. Однако, Воздушные силы хорошо отработали по вражеским целям и уничтожили существенное количество воздушных целей. Несмотря на это, заметно, что россияне обновили тактику атаки по Украине.

Такое мнение высказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Ранок.LIVE.

Юрий Игнат в эфире Ранок.LIVE показал изображение из системы, которую Силы обороны используют для слежения за воздушной обстановкой во время атак. Он пояснил, что 24 марта российские беспилотники массово заходили в Украину с нескольких направлений, а через Черниговскую и Сумскую области они шли "колоннами". По словам представителя Воздушных сил, это были только два из направлений, а всего таких маршрутов было семь.

Игнат отметил, что Силы обороны вчера приложили титанические усилия. Он сказал, что за условные сутки с 18:00 до 18:00 в воздушном пространстве Украины фиксировали почти тысячу беспилотников. При этом, по его словам, речь идет не только о "Шахедах", ведь Россия использовала и другие типы дронов.

Отдельно он обратил внимание на дневную часть атаки. По словам спикера, днем россияне запустили более 500 дронов, и эту волну пришлось отбивать после того, как система ПВО уже была перегружена. Несмотря на это, как сказал Игнат, по целям отработали хорошо, ведь только 15 беспилотников достигли целей.

"Но были еще падения обломков. И, конечно, все, что говорили, все, что было в силах, силы обороны, сбивали. И на некоторых направлениях очень гордость брала за тех людей, которые действительно, ты видишь, что на этой системе цель исчезает, исчезает, исчезает. И это титаническая работа, поэтому ее надо действительно уважать людей, которые сейчас находятся на передовой", — отметил Юрий Игнат.

Россия сутки била по Украине ракетами, начиная со вчерашнего дня 23 марта. По информации президента Владимира Зеленского, пострадали более 40 человек, среди которых есть дети, в городах есть серьезные разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.

Российские войска направили дроны на западные области Украины. Мощные взрывы прогремели во вторник, 24 марта, во Львове, Ивано-Франковске, Виннице, Тернополе. Известно о прямых попаданиях в административные здания, роддом и даже мировые памятники архитектуры. В результате атаки есть погибшие и тяжелораненые.

Кроме того, утром того же дня один из российских дронов влетел в многоэтажку в Днепре. В результате попадания возник пожар, пострадавших госпитализировали в больницу или оказали помощь на месте.

Россияне не только меняют тактику атак по Украине, но и совершенствуют дроны. Стало известно, что они существенно модернизировали один из беспилотников типа "Молния", чтобы эффективнее шпионить за Украиной и заменить им дорогие модели.