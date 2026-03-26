Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Шість областей без світла через російськи атаки

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 13:46
Енергетик лагодить мережу. Фото: ДТЕК

Станом на ранок 26 березня в шести областях України є знеструмлення. Йдеться про Дніпропетровську, Одеську, Сумську, Чернігівську, Запорізьку та Харківську області. Ситуація в енергетиці складна через російські обстріли. 

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Міненерго.

Знеструмлення через удари РФ по енергетиці

Як зазначили в Міненерго, внаслідок російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишилися без електропостачання.

В Україні знеструмлення в шести областях 26 березня через удари РФ
Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот

Найскладніша ситуація наразі на Одещині та Чернігівщині. Через постійні російські обстріли знеструмленими залишається значна кількість споживачів. Над відновленням електропостачання енергетики працюють у посиленому режимі. Роботи тривають цілодобово.

У Міненерго закликають українців ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Це дасть змогу знизити навантаження на систему.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, внаслідок російських атак на Чернігівщині без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів. Йдеться про жителів обласного центру та прилеглого району.

Україна представила оновлений план відбудови енергетики на форумі CERAWeek у США. Як зазначив перший віцепрем'єр-міністр — Міністр енергетики України Денис Шмигаль, новий план спрямований на посилений захист енергосистеми. Крім того, розглядають можливість децентралізації енергооб'єктів.

Водночас за оцінкою Світового банку протягом наступних десяти років Україні знадобиться близько 91 млрд доларів. Ці кошти потрібні будуть для відбудови енергетики. Шмигаль зазначив, що для залучення таких фінансів потрібен також приватний капітал.

обстріли енергосистема відключення світла
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації