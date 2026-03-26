Шість областей без світла через російськи атаки

Енергетик лагодить мережу. Фото: ДТЕК

Станом на ранок 26 березня в шести областях України є знеструмлення. Йдеться про Дніпропетровську, Одеську, Сумську, Чернігівську, Запорізьку та Харківську області. Ситуація в енергетиці складна через російські обстріли.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Міненерго.

Знеструмлення через удари РФ по енергетиці

Як зазначили в Міненерго, внаслідок російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишилися без електропостачання.

Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот

Найскладніша ситуація наразі на Одещині та Чернігівщині. Через постійні російські обстріли знеструмленими залишається значна кількість споживачів. Над відновленням електропостачання енергетики працюють у посиленому режимі. Роботи тривають цілодобово.

У Міненерго закликають українців ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Це дасть змогу знизити навантаження на систему.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, внаслідок російських атак на Чернігівщині без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів. Йдеться про жителів обласного центру та прилеглого району.

Україна представила оновлений план відбудови енергетики на форумі CERAWeek у США. Як зазначив перший віцепрем'єр-міністр — Міністр енергетики України Денис Шмигаль, новий план спрямований на посилений захист енергосистеми. Крім того, розглядають можливість децентралізації енергооб'єктів.

Водночас за оцінкою Світового банку протягом наступних десяти років Україні знадобиться близько 91 млрд доларів. Ці кошти потрібні будуть для відбудови енергетики. Шмигаль зазначив, що для залучення таких фінансів потрібен також приватний капітал.