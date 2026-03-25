Україні потрібно майже 91 млрд доларів для відновлення енергетики

Пошкоджена через обстріл ТЕС. Фото: ДТЕК

Світовий банк назвав суму, яка знадобиться для відновлення енергетики України протягом наступних десяти років. Йдеться про майже 91 млрд доларів. Для залучення таких коштів потрібен й приватний капітал.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення першого віцепрем'єр-міністра — Міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

У скільки обійдеться відновлення енергетики України

Як повідомив Шмигаль, про суму інвестицій, потрібну для відновлення енергетичної сфери України, йшлося під час круглого столу "Глобальне партнерство для України: стратегічні можливості в енергетичному секторі". Конференція CERAWeek проходить у Х'юстоні в США.

Шмигаль зауважив, що за оцінкою Світового банку протягом наступного десятиліття Україні потрібно близько 91 млрд доларів, аби відновити енергетичний сектор. Для цього потрібно буде залучати й приватні інвестиції.

Перший віцепрем'єр-міністр — Міністр енергетики Україн додав, що під час круглого столу він окреслив найбільш перспективні напрями для інвестицій, серед них:

системи накопичення енергії (BESS);

відновлювана енергетика;

газова генерація;

розвиток локальних енергетичних мереж;

видобуток газу;

нафтогазова інфраструктура.

Шмигаль наголосив, що Україна пропонує партнерство, засноване на спільному стратегічному інтересі та економічній доцільності. Зокрема, Україна отримає удосконалену енергосистему, а Європа — сильнішу енергетичну архітектуру.

Ситуація в енергетиці України

Нещодавно росіяни атакували енергооб'єкт у Чернігівській області. Через удари без світла залишилися 430 тисяч абонентів. Наслідки торкнулися жителів трьох районів.

Ситуацію з відновленням енергетики обговорила прем'єр-міністр Юлія Свириденко під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ. Йшлося про забезпечення реальних кроків задля енергетичної стійкості України. Як зауважила посадовиця, на реалізацію плану потрібно майже 278 млрд грн.

Водночас Денис Шмигаль раніше заявив, що Україна готується до відновлення пошкоджених ТЕЦ та інфраструктури. Необхідне для ремонту обладнання шукають на енергетичних об'єктах у Європі. Обстеження проводять українські інженерні групи.