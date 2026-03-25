Украине нужно почти 91 млрд долларов для восстановления энергетики

Поврежденная из-за обстрела ТЭС. Фото: ДТЭК

Всемирный банк назвал сумму, которая понадобится для восстановления энергетики Украины в течение следующих десяти лет. Речь идет о почти 91 млрд долларов. Для привлечения таких средств нужен и частный капитал.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение первого вице-премьер-министра — Министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Во сколько обойдется восстановление энергетики Украины

Как сообщил Шмыгаль, о сумме инвестиций, необходимой для восстановления энергетической сферы Украины, речь шла во время круглого стола "Глобальное партнерство для Украины: стратегические возможности в энергетическом секторе". Конференция CERAWeek проходит в Хьюстоне в США.

Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Шмыгаль отметил, что по оценке Всемирного банка в течение следующего десятилетия Украине нужно около 91 млрд долларов, чтобы восстановить энергетический сектор. Для этого нужно будет привлекать и частные инвестиции.

Первый вице-премьер-министр — Министр энергетики Украины добавил, что во время круглого стола он обозначил наиболее перспективные направления для инвестиций, среди них:

системы накопления энергии (BESS);

возобновляемая энергетика;

газовая генерация;

развитие локальных энергетических сетей;

добыча газа;

нефтегазовая инфраструктура.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина предлагает партнерство, основанное на общем стратегическом интересе и экономической целесообразности. В частности, Украина получит усовершенствованную энергосистему, а Европа — более сильную энергетическую архитектуру.

Ситуация в энергетике Украины

Недавно россияне атаковали энергообъект в Черниговской области. Из-за ударов без света остались 430 тысяч абонентов. Последствия коснулись жителей трех районов.

Ситуацию с восстановлением энергетики обсудила премьер-министр Юлия Свириденко во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений. Речь шла об обеспечении реальных шагов для энергетической устойчивости Украины. Как отметила чиновница, на реализацию плана нужно почти 278 млрд грн.

В то же время Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина готовится к восстановлению поврежденных ТЭЦ и инфраструктуры. Необходимое для ремонта оборудование ищут на энергетических объектах в Европе. Обследование проводят украинские инженерные группы.