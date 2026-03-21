Нардеп предположил, что Украина будет покупать энергооборудование в Китае

Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк предположил, что Украина будет покупать энергооборудование в Китае. По его словам, вероятно, это произойдет, если страна не успеет получить оборудование для ремонта энергоинфраструктуры от европейских доноров.

Об этом Сергей Нагорняк рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Нагорняк отметил, что система очень чувствительна ко всем изменениям, в частности новых ударов.

Сейчас Укрэнерго испытывает острый дефицит запчастей. Для формирования минимального запаса прочности компании нужно более 7 миллиардов гривен.

"И эти деньги желательно иметь Укрэнерго на собственном счету, чтобы они могли собственными силами провести соответствующую закупку", — говорит Нагорняк.

Фонд Energy Community, куда поступают европейские средства, работает по замкнутому принципу. Избранные компании закупают оборудование только на заводах Европы.

"И производители этого оборудования в Европе не могут ускорить производство необходимого нам оборудования. И есть вероятность, что до зимы этого года мы не сможем получить все необходимое оборудование именно как раз от европейских доноров", — отметил нардеп.

По его словам, нужен отдельный финансовый ресурс, чтобы Укрэнерго могло закупить оборудование и в Китае в том числе, поскольку Пекин может быстро предоставить его максимально в сжатые сроки.

"Понимаю, что нам не очень хочется поддерживать Китай, но в то же время мы закупаем те самые солнечные электростанции, сторижи все ровно в Китае. Поэтому нам нужно сегодня для Укрэнерго иметь финансовый ресурс", — говорит Нагорняк.

Он также считает, что те финансовые ресурсы, которые из бюджета правительство выделяет на кэшбеки на топливо, пенсионерам и на все остальное, важнее было направить для Укрэнерго.

Отметим, 21 марта российские оккупанты атаковали энергообъект в Черниговской области, в результате чего есть обесточенные потребители.

А премьер Юлия Свириденко заявила, что Украина нуждается в почти 278 млрд грн для энергетики. По ее словам, страна уже сейчас должна принимать безотлагательные меры для подготовки к следующему отопительному сезону

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина ищет оборудование для восстановления ТЭЦ в странах Евросоюза.