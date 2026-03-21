Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп предположил, что Украина будет покупать энергооборудование в Китае

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 10:13
Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк предположил, что Украина будет покупать энергооборудование в Китае. По его словам, вероятно, это произойдет, если страна не успеет получить оборудование для ремонта энергоинфраструктуры от европейских доноров.

Об этом Сергей Нагорняк рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Энергооборудование для Украины

Нагорняк отметил, что система очень чувствительна ко всем изменениям, в частности новых ударов.

Сейчас Укрэнерго испытывает острый дефицит запчастей. Для формирования минимального запаса прочности компании нужно более 7 миллиардов гривен.

"И эти деньги желательно иметь Укрэнерго на собственном счету, чтобы они могли собственными силами провести соответствующую закупку", — говорит Нагорняк.

Фонд Energy Community, куда поступают европейские средства, работает по замкнутому принципу. Избранные компании закупают оборудование только на заводах Европы.

"И производители этого оборудования в Европе не могут ускорить производство необходимого нам оборудования. И есть вероятность, что до зимы этого года мы не сможем получить все необходимое оборудование именно как раз от европейских доноров", — отметил нардеп.

По его словам, нужен отдельный финансовый ресурс, чтобы Укрэнерго могло закупить оборудование и в Китае в том числе, поскольку Пекин может быстро предоставить его максимально в сжатые сроки.

"Понимаю, что нам не очень хочется поддерживать Китай, но в то же время мы закупаем те самые солнечные электростанции, сторижи все ровно в Китае. Поэтому нам нужно сегодня для Укрэнерго иметь финансовый ресурс", — говорит Нагорняк.

Он также считает, что те финансовые ресурсы, которые из бюджета правительство выделяет на кэшбеки на топливо, пенсионерам и на все остальное, важнее было направить для Укрэнерго.

Отметим, 21 марта российские оккупанты атаковали энергообъект в Черниговской области, в результате чего есть обесточенные потребители.

А премьер Юлия Свириденко заявила, что Украина нуждается в почти 278 млрд грн для энергетики. По ее словам, страна уже сейчас должна принимать безотлагательные меры для подготовки к следующему отопительному сезону

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина ищет оборудование для восстановления ТЭЦ в странах Евросоюза.

Китай ремонт Украина Укрэнерго энергетика
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации