Нардеп припустив, що Україна купуватиме енергообладнання в Китаї

Ремонт мереж. Фото: ДТЕК

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк припустив, що Україна купуватиме енергообладнання в Китаї. За його словами, ймовірно, це станеться, якщо країна не встигне отримати обладнання для ремонту енергоінфраструктури від європейських донорів.

Про це Сергій Нагорняк розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Енергообладнання для України

Нагорняк зазначив, що система дуже чутлива до всіх змін, зокрема нових ударів.

Наразі Укренерго відчуває гострий дефіцит запчастин. Для формування мінімального запасу міцності компанії потрібно понад 7 мільярдів гривень.

"І ці гроші бажано мати Укренерго на власному рахунку, щоб вони могли власними силами провести відповідну закупівлю", — каже Нагорняк.

Фонд Energy Community, куди надходять європейські кошти, працює за замкненим принципом. Обрані компанії закуповують обладнання лише на заводах Європи.

"І виробники цього обладнання в Європі не можуть пришвидшити виробництво необхідного нам обладнання. І є ймовірність така, що до зими цього року ми не зможемо отримати все необхідне обладнання саме якраз від європейських донорів", — зауважив нардеп.

За його словами, потрібен окремий фінансовий ресурс, щоб Укренерго могло закупити обладнання і в Китаї в тому числі, оскільки Пекін може швидко надати його максимально в стислі терміни.

"Розумію, що нам не дуже хочеться підтримувати Китай, але в той же час ми закуповуємо ті самі сонячні електростанції, сторижі все рівно в Китаї. Тому нам потрібно сьогодні для Укренерго мати фінансовий ресурс", — каже Нагорняк.

Він також вважає, що ті фінансові ресурси, які з бюджету уряд виділяє на кешбеки на пальне, пенсіонерам і на все інше, важливіше було направити для Укренерго.

Зазначимо, 21 березня російські окупанти атакували енергообʼєкт у Чернігівській області, внаслідок чого є знеструмлені споживачі.

А премʼєр Юлія Свириденко заявила, що Україна потребує майже 278 млрд грн для енергетики. За її словами, країна вже зараз повинна вживати невідкладних заходів для підготовки до наступного опалювального сезону

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна шукає обладнання для відновлення ТЕЦ у країнах Євросоюзу.