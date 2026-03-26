Главная Новости дня Шесть областей без света из-за российских атак

Шесть областей без света из-за российских атак

Дата публикации 26 марта 2026 13:46
Шесть областей без света из-за российских атак
Энергетик чинит сеть. Фото: ДТЭК

По состоянию на утро 26 марта в шести областях Украины есть обесточивание. Речь идет о Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях. Ситуация в энергетике сложная из-за российских обстрелов.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Обесточивание из-за ударов РФ по энергетике

Как отметили в Минэнерго, в результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях временно остались без электроснабжения.

В Україні знеструмлення в шести областях 26 березня через удари РФ
Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Самая сложная ситуация сейчас в Одесской и Черниговской областях. Из-за постоянных российских обстрелов обесточенными остается значительное количество потребителей. Над восстановлением электроснабжения энергетики работают в усиленном режиме. Работы продолжаются круглосуточно.

В Минэнерго призывают украинцев экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это позволит снизить нагрузку на систему.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в результате российских атак на Черниговщине без света остались около 150 тысяч абонентов. Речь идет о жителях областного центра и прилегающего района.

Украина представила обновленный план восстановления энергетики на форуме CERAWeek в США. Как отметил первый вице-премьер-министр — Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, новый план направлен на усиленную защиту энергосистемы. Кроме того, рассматривается возможность децентрализации энергообъектов.

В то же время по оценке Всемирного банка в течение следующих десяти лет Украине понадобится около 91 млрд долларов. Эти средства нужны будут для восстановления энергетики. Шмыгаль отметил, что для привлечения таких финансов нужен также частный капитал.

обстрелы энергосистема отключения света
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
