Шесть областей без света из-за российских атак

По состоянию на утро 26 марта в шести областях Украины есть обесточивание. Речь идет о Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях. Ситуация в энергетике сложная из-за российских обстрелов.

Обесточивание из-за ударов РФ по энергетике

Как отметили в Минэнерго, в результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях временно остались без электроснабжения.

Самая сложная ситуация сейчас в Одесской и Черниговской областях. Из-за постоянных российских обстрелов обесточенными остается значительное количество потребителей. Над восстановлением электроснабжения энергетики работают в усиленном режиме. Работы продолжаются круглосуточно.

В Минэнерго призывают украинцев экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это позволит снизить нагрузку на систему.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в результате российских атак на Черниговщине без света остались около 150 тысяч абонентов. Речь идет о жителях областного центра и прилегающего района.

Украина представила обновленный план восстановления энергетики на форуме CERAWeek в США. Как отметил первый вице-премьер-министр — Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, новый план направлен на усиленную защиту энергосистемы. Кроме того, рассматривается возможность децентрализации энергообъектов.

В то же время по оценке Всемирного банка в течение следующих десяти лет Украине понадобится около 91 млрд долларов. Эти средства нужны будут для восстановления энергетики. Шмыгаль отметил, что для привлечения таких финансов нужен также частный капитал.