Шмыгаль представил обновленный план развития энергетики Украины

Шмыгаль представил обновленный план развития энергетики Украины

Дата публикации 25 марта 2026 20:00
Шмыгаль представил обновленный план развития энергетики Украины
Первый вице-премьер-министр — Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Denys_Smyhal

В США состоялся форум CERAWeek. В рамках мероприятия Украина представила план построения обновленной энергосистемы. Он будет направлен на большую защиту и устойчивость к атакам врага.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение первого вице-премьер-министра — Министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Новый план развития энергосистемы Украины

Шмыгаль отметил, что защита энергообъектов должна стать приоритетом для всех стран. Он объяснил это тем, что иранские и российские дроны и ракеты могут добраться до любой точки в Европе.

Денис Шмигаль заявив, що Україна представила план оновлення енергосистеми на форумі CERAWeek
Сообщение Шмыгаля. Фото: скриншот

Во время форума CERAWeek Украина обсудила с партнерами стратегию развития современных энергосистем. Шмыгаль представил опыт Украины в противодействии ударам РФ, а также отметил ключевые приоритеты, в частности, защиту энергообъектов, децентрализованную генерацию и создание стратегического резерва.

"Рассказал партнерам о наших планах по развитию "энергетических сот" — автономных кластеров, которые смогут работать независимо и автономно благодаря местной генерации. Озвучил перспективные проекты и чем Украина может заинтересовать инвесторов. В частности, в сферах добычи, транспортировки газа и нефти, возобновляемой и атомной энергетике и других. Призвал компании участвовать и строить новую энергетическую архитектуру Украины и Европы", — сообщил Шмыгаль.

Денис Шмигаль заявив, що Україна представила план оновлення енергосистеми на форумі CERAWeek
Форум CERAWeek. Фото: скриншот

Он добавил, что отдельно на форуме обсудили потребности государств диверсифицировать поставки газа, нефти и ядерного топлива. Это позволит уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Всемирный банк назвал сумму, необходимую для восстановления энергетики Украины. Речь идет о почти 91 млрд долларов. Для этого, как отметил Шмыгаль, требуется привлечение частного капитала.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Украина обследует энергетические объекты в странах Европейского Союза. Там пытаются найти необходимое оборудование для ремонта инфраструктуры.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
