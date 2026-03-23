В пяти областях отключение света из-за атак РФ по энергетике

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

В Украине фиксируют новые обесточивания из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, в то же время потребление электроэнергии постепенно снижается. Энергетики призывают граждан рационально пользоваться электричеством и учитывать ограничения в пиковые часы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Состояние энергосистемы 23 марта

По состоянию на утро 23 марта из-за дроновых ударов и обстрелов без света частично остались потребители в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Кировоградской областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Из-за последствий предыдущих массированных атак сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для населения. Время и продолжительность обесточиваний рекомендуют уточнять на ресурсах местных облэнерго.

В то же время потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. По состоянию на 9:30 его уровень был на 1,4% ниже, чем в предыдущий рабочий день. Причиной стала ясная погода, которая способствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций.

Энергетики советуют переносить активное использование электроприборов на дневной период — с 11:00 до 15:00, а в вечерние часы, с 17:00 до 22:00, избегать одновременного включения мощной техники. Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому украинцев призывают следить за официальными сообщениями.

Сообщение Укрэнерго. Фото: Укрэнерго

Ранее первый заместитель министра развития Алена Шкрум заявила, что из-за масштабности объектов полностью защитить ТЭЦ от российских ударов невозможно. В то же время государство продолжает работать над усилением безопасности критической инфраструктуры.

В свою очередь народный депутат Сергей Нагорняк допустил возможность закупки энергетического оборудования в Китае. По его словам, такой сценарий возможен в случае задержек с поставками необходимого оборудования от европейских партнеров для восстановления энергосистемы.