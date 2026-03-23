Шкрум заявила, что полностью защитить ТЭЦ от ударов невозможно

Дарницкая ТЭЦ после обстрела. Фото: Reuters

Первый заместитель министра развития Алена Шкрум заявила, что полностью защитить теплоэлектроцентрали от массированных ракетных ударов невозможно из-за их масштаба. В то же время государство работает над усилением безопасности критической инфраструктуры.

Об этом заместитель министра сообщила во время форума-диалога "Свет в каждый дом: программы финансирования для ОСМД и ЖСК", передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

По словам Шкрум, подготовка к следующему отопительному сезону базируется на планах устойчивости громад, регионов и всей страны. Одним из ключевых направлений является физическая защита энергетических объектов.

"ТЭЦ невозможно физически защитить. Это огромный микрорайон, это огромное количество сооружений. Мы стараемся защищать отдельные блоки от прямого попадания ракет, где это возможно. ТЭЦ невозможно накрыть саркофагом или конструкцией. Но то, что мы делаем по физической защите, это уже достаточно беспрецедентно, и мы будем делать больше", — сказала Шкрум.

Она добавила, что в Украине уже внедряются многоуровневые системы безопасности, в частности в прифронтовых регионах. В целом планы предусматривают защиту более 3 тысяч крупных объектов критической инфраструктуры.

"Есть разные уровни защиты, особенно в прифронтовых регионах, мы используем много инновационных методов и антидронових, и антиракетных. Если говорить о тех объектах, которые уже под защитой, планами предусмотрена защита для более 3 тысяч крупных объектов", — подчеркнула заместитель министра.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко провела совещание с руководителями украинских дипломатических миссий за рубежом. По его результатам стало известно, что общая стоимость соответствующего плана вместе с потребностями Киева оценивается почти в 278 млрд грн.

В то же время народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк не исключил, что Украина может закупать энергетическое оборудование в Китае.