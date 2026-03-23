Шкрум заявила, що повністю захистити ТЕЦ від ударів неможливо

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 09:25
Дарницька ТЕЦ після обстрілу. Фото: Reuters

Перша заступниця міністра розвитку Альона Шкрум заявила, що повністю захистити теплоелектроцентралі від масованих ракетних ударів неможливо через їхній масштаб. Водночас держава працює над посиленням безпеки критичної інфраструктури.

Про це заступниця міністра повідомила під час форуму-діалогу "Світло у кожен дім: програми фінансування для ОСББ та ЖБК", передає журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

За словами Шкрум, підготовка до наступного опалювального сезону базується на планах стійкості громад, регіонів і всієї країни. Одним із ключових напрямів є фізичний захист енергетичних об'єктів.

"ТЕЦ неможливо фізично захистити. Це величезний мікрорайон, це величезна кількість споруд. Ми намагаємося захищати окремі блоки від прямого влучання ракет, де це можливо. ТЕЦ неможливо накрити саркофагом або конструкцією. Але те, що ми робимо по фізичному захисту, це вже достатньо безпрецедентно, і ми будемо робити більше", — сказала Шкрум.

Вона додала, що Україні вже впроваджуються багаторівневі системи безпеки, зокрема у прифронтових регіонах. Загалом плани передбачають захист понад 3 тисяч великих об'єктів критичної інфраструктури.

"Є різні рівні захисту, особливо у прифронтових регіонах, ми використовуємо багато інноваційних методів і антидронових, і антиракетних. Якщо казати про ті об'єкти, що вже під захистом, планами передбачено захист для більше 3 тисяч великих об'єктів", — наголосила заступниця міністра.

Раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела нараду з керівниками українських дипломатичних місій за кордоном. За її результатами стало відомо, що загальна вартість відповідного плану разом із потребами Києва оцінюється майже у 278 млрд грн.

Водночас народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк не виключив, що Україна може закуповувати енергетичне обладнання в Китаї.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

