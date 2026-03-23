У п'яти областях відключення світла через атаки РФ по енергетиці

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

В Україні фіксують нові знеструмлення через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, водночас споживання електроенергії поступово знижується. Енергетики закликають громадян раціонально користуватися електрикою та враховувати обмеження у пікові години.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення "Укренерго".

Стан енергосистеми 23 березня

Станом на ранок 23 березня через дронові удари та обстріли без світла частково залишилися споживачі у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Миколаївській і Кіровоградській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Через наслідки попередніх масованих атак сьогодні з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для населення. Час і тривалість знеструмлень рекомендують уточнювати на ресурсах місцевих обленерго.

Водночас споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Станом на 9:30 його рівень був на 1,4% нижчим, ніж у попередній робочий день. Причиною стала ясна погода, яка сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій.

Енергетики радять переносити активне використання електроприладів на денний період — з 11:00 до 15:00, а у вечірні години, з 17:00 до 22:00, уникати одночасного вмикання потужної техніки. Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українців закликають стежити за офіційними повідомленнями.

Повідомлення Укренерго. Фото: Укренерго

Раніше перша заступниця міністра розвитку Альона Шкрум заявила, що через масштабність об'єктів повністю захистити ТЕЦ від російських ударів неможливо. Водночас держава продовжує працювати над посиленням безпеки критичної інфраструктури.

Своєю чергою народний депутат Сергій Нагорняк допустив можливість закупівлі енергетичного обладнання в Китаї. За його словами, такий сценарій можливий у разі затримок із постачанням необхідного обладнання від європейських партнерів для відновлення енергосистеми.