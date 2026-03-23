Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У п'яти областях відключення світла через атаки РФ по енергетиці

У п'яти областях відключення світла через атаки РФ по енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 11:46
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

В Україні фіксують нові знеструмлення через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, водночас споживання електроенергії поступово знижується. Енергетики закликають громадян раціонально користуватися електрикою та враховувати обмеження у пікові години.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення "Укренерго".

Читайте також:

Стан енергосистеми 23 березня

Станом на ранок 23 березня через дронові удари та обстріли без світла частково залишилися споживачі у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Миколаївській і Кіровоградській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Через наслідки попередніх масованих атак сьогодні з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для населення. Час і тривалість знеструмлень рекомендують уточнювати на ресурсах місцевих обленерго.

Водночас споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Станом на 9:30 його рівень був на 1,4% нижчим, ніж у попередній робочий день. Причиною стала ясна погода, яка сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій.

Енергетики радять переносити активне використання електроприладів на денний період — з 11:00 до 15:00, а у вечірні години, з 17:00 до 22:00, уникати одночасного вмикання потужної техніки. Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українців закликають стежити за офіційними повідомленнями.

Ситуація в енергетиці України станом на ранок 23 березня
Повідомлення Укренерго. Фото: Укренерго

Раніше перша заступниця міністра розвитку Альона Шкрум заявила, що через масштабність об'єктів повністю захистити ТЕЦ від російських ударів неможливо. Водночас держава продовжує працювати над посиленням безпеки критичної інфраструктури.

Своєю чергою народний депутат Сергій Нагорняк допустив можливість закупівлі енергетичного обладнання в Китаї. За його словами, такий сценарій можливий у разі затримок із постачанням необхідного обладнання від європейських партнерів для відновлення енергосистеми.

Укренерго енергетика відключення світла
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації