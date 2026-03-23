На 17 локаціях є влучання ворожих дронів: скільки збила ППО

Бійці мобільної вогневої групи. Фото: ПС ЗСУ

Росія здійснила масовану атаку дронами по Україні в ніч проти 23 берехня, випустивши 251 ударний безпілотник різних типів. Зафіксовані і прямі влучання, і падіння уламків у кількох точках.

Пуски здійснювалися з кількох напрямків на території Росії та з тимчасово окупованого Криму. Йдеться про Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрове, Приморсько-Ахтарськ, а також Гвардійське в окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 234 ворожі безпілотники. Водночас повністю уникнути наслідків атаки не вдалося.

За попередніми даними, влучання 17 ударних БпЛА зафіксували на 11 локаціях. Крім того, у ще восьми місцях були зафіксовані падіння збитих дронів або їхніх уламків.

Раніше військовослужбовці повідомляли, що за останній рік вдалося глибше бити дронами по російських військах на фронті.

Окремо президент Володимир Зеленський повідомляв, як просувається співпраця з країнами-партнерами з виробництва дронів.

Окрім того, українські військові уже допомагають збивати іранські дрони на Близькому Сході. Відомо, що 11 країн подали запити на постачання дронів.