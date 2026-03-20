Зеленський: Україна вже виробляє дрони з 4 країнами

Зеленський: Україна вже виробляє дрони з 4 країнами

Дата публікації: 20 березня 2026 15:55
Термінова новина

Станом на сьогодні Україна вже виробляє дрони разом з Німеччиною, Британією, Данією та Нідерландами. Крім того, почалася робота у цьому питанні з іншими країнами. А ще з низкою держав підписані відповідні документи щодо спільного виробництва зброї.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 20 березня.

"Ми вже виробляємо дрони разом з Німеччиною, Британією, Данією та Нідерландами. Ми починаємо цю роботу з Норвегією та домовилися зі Швецією і Францією. Також ми підписали відповідні документи з Румунією. Також кілька країн мають з нами відповідні документи", — сказав Зеленський.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський дрони виробництво зброї
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
