Главная Новости дня Зеленский: Украина уже производит дроны с 4 странами

Зеленский: Украина уже производит дроны с 4 странами

Дата публикации 20 марта 2026 15:55
Зеленский: Украина уже производит дроны с 4 странами
Срочная новость

На сегодня Украина уже производит дроны вместе с Германией, Британией, Данией и Нидерландами. Кроме того, началась работа в этом вопросе с другими странами. А еще с рядом государств подписаны соответствующие документы по совместному производству оружия.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 20 марта.

Читайте также:

Совместное производство дронов Украины со странами ЕС

"Мы уже производим дроны вместе с Германией, Британией, Данией и Нидерландами. Мы начинаем эту работу с Норвегией и договорились со Швецией и Францией. Также мы подписали соответствующие документы с Румынией. Также несколько стран имеют с нами соответствующие документы", — сказал Зеленский.

Новость дополняется...

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
