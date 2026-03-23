На 17 локациях есть попадания вражеских дронов: сколько сбила ПВО

Бойцы мобильной огневой группы. Фото: ПС ВСУ

Россия осуществила массированную атаку дронами по Украине в ночь на 23 марта, выпустив 251 ударный беспилотник различных типов. Зафиксированы и прямые попадания, и падение обломков в нескольких точках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил Украины.

Читайте также:

Сколько дронов удалось уничтожить над Украиной этой ночью

Пуски осуществлялись с нескольких направлений на территории России и с временно оккупированного Крыма. Речь идет о Брянске, Ореле, Курске, Миллерово, Приморско-Ахтарске, а также Гвардейском в оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Статистика сбитых дронов. Фото: ВС ВСУ

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 234 вражеских беспилотника. В то же время полностью избежать последствий атаки не удалось.

По предварительным данным, попадание 17 ударных БпЛА зафиксировали на 11 локациях. Кроме того, в еще восьми местах были зафиксированы падения сбитых дронов или их обломков.

Ранее военнослужащие сообщали, что за последний год удалось глубже бить дронами по российским войскам на фронте.

Отдельно президент Владимир Зеленский сообщал, как продвигается сотрудничество со странами-партнерами по производству дронов.

Кроме того, украинские военные уже помогают сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке. Известно, что 11 стран подали запросы на поставку дронов.