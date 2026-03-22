Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні завтра діятимуть графіки відключень світла з 17 до 22

В Україні завтра діятимуть графіки відключень світла з 17 до 22

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 22:07
Місто частково у темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 23 березня, по всій Україні з 17:00 до 22:00 запроваджують погодинні відключення електроенергії. Також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною є наслідки попередніх ракетних та дронових атак Росії на енергосистему країни.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Укренерго.

Попри потепління та довший світловий день в Україні завтра все ж вимикатимуть світло.

Відтак, через пошкодження енергетичної інфраструктури після ракетно-дронових атак РФ, енергетики змушені застосувати графіки погодинних відключень у всіх регіонах України.

Для промислових підприємств одночасно вводяться обмеження потужності, щоб стабілізувати роботу системи.

В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому точний час та обсяг відключень для конкретної адреси радять перевіряти на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Водночас українців закликають використовувати електроенергію максимально ощадливо, щоб забезпечити стабільність постачання для всіх споживачів.

Графіки відключень світла на 23 березня
Графіки відключень світла на 23 березня. Фото: Укренерго/Facebook

Нещодавно нардеп Сергій Нагорняк заявив, що влітку в Україні можливі ускладнення з електропостачанням. Особливо у вечірні години спеки, коли навантаження на систему різко зростає. Водночас ситуація може погіршитися ще більше у разі нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Раніше глава Міненерго Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні вже відновили роботу частини енергетичних потужностей, пошкоджених через російські атаки. З понад 9 ГВт втрат вдалося повернути 3,5 ГВт, ще кілька гігаватів планують відновити найближчим часом.

Крім того, стало відомо, що Україна та Румунія планують збудувати нові лінії електропередачі між країнами, щоб зміцнити енергосистему. Це дозволить швидше отримувати допомогу у разі аварій або перебоїв зі світлом.

електроенергія Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації