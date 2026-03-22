В Україні завтра діятимуть графіки відключень світла з 17 до 22

Місто частково у темряві через відключення світла.

У понеділок, 23 березня, по всій Україні з 17:00 до 22:00 запроваджують погодинні відключення електроенергії. Також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною є наслідки попередніх ракетних та дронових атак Росії на енергосистему країни.

Відтак, через пошкодження енергетичної інфраструктури після ракетно-дронових атак РФ, енергетики змушені застосувати графіки погодинних відключень у всіх регіонах України.

Для промислових підприємств одночасно вводяться обмеження потужності, щоб стабілізувати роботу системи.

В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому точний час та обсяг відключень для конкретної адреси радять перевіряти на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Водночас українців закликають використовувати електроенергію максимально ощадливо, щоб забезпечити стабільність постачання для всіх споживачів.

Графіки відключень світла на 23 березня. Фото: Укренерго/Facebook

Нещодавно нардеп Сергій Нагорняк заявив, що влітку в Україні можливі ускладнення з електропостачанням. Особливо у вечірні години спеки, коли навантаження на систему різко зростає. Водночас ситуація може погіршитися ще більше у разі нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Раніше глава Міненерго Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні вже відновили роботу частини енергетичних потужностей, пошкоджених через російські атаки. З понад 9 ГВт втрат вдалося повернути 3,5 ГВт, ще кілька гігаватів планують відновити найближчим часом.

Крім того, стало відомо, що Україна та Румунія планують збудувати нові лінії електропередачі між країнами, щоб зміцнити енергосистему. Це дозволить швидше отримувати допомогу у разі аварій або перебоїв зі світлом.