В Украине завтра будут действовать графики отключений света с 17 до 22

В Украине завтра будут действовать графики отключений света с 17 до 22

Дата публикации 22 марта 2026 22:07
Город частично в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 23 марта, по всей Украине с 17:00 до 22:00 вводят почасовые отключения электроэнергии. Также будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной являются последствия предыдущих ракетных и дроновых атак России на энергосистему страны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

Читайте также:

В Украине будут выключать свет 23 марта

Несмотря на потепление и длинный световой день в Украине завтра все же будут выключать свет.

Следовательно, из-за повреждения энергетической инфраструктуры после ракетно-дронных атак РФ, энергетики вынуждены применить графики почасовых отключений во всех регионах Украины.

Для промышленных предприятий одновременно вводятся ограничения мощности, чтобы стабилизировать работу системы.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому точное время и объем отключений для конкретного адреса советуют проверять на официальных страницах местных облэнерго.

В то же время украинцев призывают использовать электроэнергию максимально экономно, чтобы обеспечить стабильность поставок для всех потребителей.

Графіки відключень світла на 23 березня
Графики отключений света на 23 марта. Фото: Укрэнерго/Facebook

Недавно нардеп Сергей Нагорняк заявил, что летом в Украине возможны осложнения с электроснабжением. Особенно в вечерние часы жары, когда нагрузка на систему резко возрастает. При этом ситуация может ухудшиться еще больше в случае новых атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Ранее глава Минэнерго Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине уже восстановили работу части энергетических мощностей, поврежденных из-за российских атак. Из более 9 ГВт потерь удалось вернуть 3,5 ГВт, еще несколько гигаватт планируют восстановить в ближайшее время.

Кроме того, стало известно, что Украина и Румыния планируют построить новые линии электропередачи между странами, чтобы укрепить энергосистему. Это позволит быстрее получать помощь в случае аварий или перебоев со светом.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
