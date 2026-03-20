Эксперт спрогнозировал ситуацию со светом весной и летом

Энергетики стоят возле разрушенной российскими ударами ТЭЦ. Фото: Reuters

Ситуация с электроснабжением может осложниться летом, прежде всего в жаркие вечера, когда нагрузка на систему будет расти. По словам нардепа от партии "Слуга народа" Сергея Нагорняка, более длительные графики отключений электроэнергии в этот период возможны из-за повреждения объектов гидро- и теплоэнергетики и недостаточного количества накопителей. Однако, ситуация может резко измениться, если Россия продолжит атаки на энергосистему Украины.

Об этом нардеп сказал в эфире Ранок.LIVE.

Ближайшие три месяца, то есть март, апрель и май, Украина, по мнению народного депутата от "Слуги народа" Сергея Нагорняка, может пройти с непродолжительными отключениями света. Но такой сценарий возможен при одном условии — если не будет значительных атак на украинскую энергосистему.

Нардеп считает, что сейчас энергосистема имеет ресурс, который позволяет избегать жестких ограничений для населения.

"Я думаю, что март, апрель, правильный месяц будут отключения непродолжительными, чтобы не были значительных атак на нашу энергосистему. Нам удастся выдерживать с незначительными отключениями электроснабжения для населения. Потому что по состоянию на сегодняшний день генерируется достаточно большой объем электрической энергии", — сказал Нагорняк.

В качестве примера он привел выработку солнечной генерации. По его словам, в отдельные дни этот показатель превышал 3 ГВт, и этого хватало, чтобы проходить такие периоды без отключений. В то же время стабильность системы, как следует из его слов, напрямую зависит от погоды. Когда небо затянуто облаками или приходит похолодание, генерация энергии через солнечные панели значительно уменьшается.

Более сложным, по этой оценке, может стать летний период. Нагорняк предупредил, что в жаркие дни, особенно в вечерние часы, графики отключений могут стать длиннее.

"Летом могут в пиковые жаркие дни быть более длительные графики отключений, как раз в вечерние часы, потому что балансирующая группа у нас достаточно сильно повреждена, как объекты гидроэнергетики, так и теплоэнергетики", — заявил он.

Отдельно он упомянул о рынке накопителей энергии. Сейчас, по его словам, их устанавливает преимущественно частный бизнес, но имеющегося объема еще недостаточно для полноценной балансировки системы. При этом он ожидает, что уже к осени или к зиме объем таких мощностей в Украине возрастет. Нагорняк предположил, что к тому времени страна может иметь около 800 МВт сториджей, и это даст дополнительный инструмент для поддержания устойчивости системы.

Тем временем правительство уже разрабатывает план защиты энергосистемы Украины и подготовку к новому зимнему сезону. Известно, что энергетики уже восстановили несколько ГВт мощности.

Также Украина развивает новые электросети со странами партнерами. Такое решение недавно подписали с Руминией.

В то же время в Киеве до сих пор сложная ситуация по восстановлению теплоснабжения после сокрушительных российских атак по ТЭС и ТЭЦ. В частности, столица пока не имеет других альтернатив для питания вместо центральной.