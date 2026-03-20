Експерт спрогнозував ситуацію зі світлом навесні та влітку

Енергетики стоять біля зруйнованої російськими ударами ТЕЦ. Фото: Reuters

Ситуація з електропостачанням може ускладнитися влітку, насамперед у спекотні вечори, коли навантаження на систему зростатиме. За словами нардепа від партії "Слуга народу" Сергія Нагорняка, триваліші графіки відключень електроенергії у цей період можливі через пошкодження об'єктів гідро- і теплоенергетики та недостатню кількість накопичувачів. Проте, ситуація може різко змінитися, якщо Росія продовжить атаки на енергосистему України.

Про це нардеп сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Пошкоджена генерація ускладнить ситуацію з електропостачанням влітку

Найближчі три місяці, тобто березень, квітень і травень, Україна, на думку народного депутата від "Слуги народу" Сергія Нагорняка, може пройти з нетривалими відключеннями світла. Але такий сценарій можливий за однієї умови — якщо не буде значних атак на українську енергосистему.

Нардеп вважає, що зараз енергосистема має ресурс, який дозволяє уникати жорстких обмежень для населення.

"Я думаю, що березень, квітень, правильний місяць будуть відключення нетривалими, щоб не були значних атак на нашу енергосистему. Нам вдасться витримувати з незначними відключеннями електроопостачання для населення. Тому що станом на сьогоднішній день генерується достатньо великий об'єм електричної енергії", — сказав Нагорняк.

Як приклад він навів виробіток сонячної генерації. За його словами, в окремі дні цей показник перевищував 3 ГВт, і цього вистачало, щоб проходити такі періоди без відключень. Водночас стабільність системи, як випливає з його слів, напряму залежить від погоди. Коли небо затягнуте хмарами або приходить похолодання, генерація енергії через сонячні панелі значно зменшується.

Більш складним, за цією оцінкою, може стати літній період. Нагорняк попередив, що у спекотні дні, особливо у вечірні години, графіки відключень можуть стати довшими.

"Влітку можуть в пікові жаркі дні бути більш тривалі графіки відключень, саме якраз в вечірні години, тому що балансуюча група в нас достатньо сильно пошкоджена, як об'єкти гідроенергетики, так і теплоенергетики", — заявив він.

Окремо він згадав про ринок накопичувачів енергії. Зараз, за його словами, їх встановлює переважно приватний бізнес, але наявного обсягу ще недостатньо для повноцінного балансування системи. При цьому він очікує, що вже до осені або до зими обсяг таких потужностей в Україні зросте. Нагорняк припустив, що до того часу країна може мати близько 800 МВт сториджів, і це дасть додатковий інструмент для підтримки стійкості системи.

Тим часом уряд уже розроблює план захисту енергосистеми України та підготовку до нового зимового сезону. Відомо, що енергетики уже відновили кілька ГВт потужності.

Також Україна розбудовує нові електромережі з країнами партнерами. Таке рішення нещодавно підписали з Румінією.

Водночас у Києві досі складна ситуація щодо поновлення теплопостачання після нищівних російських атак по ТЕС та ТЕЦ. Зокрема, столиця поки не має інших альтернатив для живлення замість центральної.