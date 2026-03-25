Шмигаль представив оновлений план розбудови енергетики України

Шмигаль представив оновлений план розбудови енергетики України

Дата публікації: 25 березня 2026 20:00
Шмигаль представив оновлений план розбудови енергетики України
Перший віцепрем'єр-міністр — Міністр енергетики України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Denys_Smyhal

У США відбувся форум CERAWeek. В межах заходу Україна презентувала план побудови оновленої енергосистеми. Він буде спрямований на більший захист та стійкість до атак ворога. 

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення першого віцепрем'єр-міністра — Міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Новий план розбудови енергосистеми України

Шмигаль наголосив, що захист енергооб'єктів повинен стати пріоритетом для усіх країн. Він пояснив це тим, що іранські та російські дрони й ракети можуть дістатися будь-якої точки в Європі.

Денис Шмигаль заявив, що Україна представила план оновлення енергосистеми на форумі CERAWeek
Повідомлення Шмигаля. Фото: скриншот

Під час форуму CERAWeek Україна обговорила з партнерами стратегію розвитку сучасних енергосистем. Шмигаль представив досвід України у протидії ударам РФ, а також наголосив на ключових пріоритетах, зокрема, захисті енергооб'єктів, децентралізованій генерації та створенні стратегічного резерву.

"Розповів партнерам про наші плани з розбудови "енергетичних сот" — автономних кластерів, що зможуть працювати незалежно й автономно завдяки місцевій генерації. Озвучив перспективні проєкти й чим Україна може зацікавити інвесторів. Зокрема, у сферах видобутку, транспортування газу й нафти, відновлювальній та атомній енергетиці та інших. Закликав компанії долучатися й будувати нову енергетичну архітектуру України та Європи", — повідомив Шмигаль.

Читайте також:
Денис Шмигаль заявив, що Україна представила план оновлення енергосистеми на форумі CERAWeek
Форум CERAWeek. Фото: скриншот

Він додав, що окремо на форумі обговорили потреби держав диверсифікувати постачання газу, нафти та ядерного палива. Це дасть змогу зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що Світовий банк назвав суму, потрібну для відновлення енергетики України. Йдеться про майже 91 млрд доларів. Для цього, як зазначив Шмигаль, потрібне залучення приватного капіталу.

Також Новини.LIVE розповідали, що Україна обстежує енергетичні об'єкти у країнах Європейського Союзу. Там намагаються знайти необхідне обладнання для ремонту інфраструктури.

Денис Шмигаль відновлення енергетика
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
