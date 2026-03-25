Шмигаль представив оновлений план розбудови енергетики України

Перший віцепрем'єр-міністр — Міністр енергетики України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Denys_Smyhal

У США відбувся форум CERAWeek. В межах заходу Україна презентувала план побудови оновленої енергосистеми. Він буде спрямований на більший захист та стійкість до атак ворога.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення першого віцепрем'єр-міністра — Міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Новий план розбудови енергосистеми України

Шмигаль наголосив, що захист енергооб'єктів повинен стати пріоритетом для усіх країн. Він пояснив це тим, що іранські та російські дрони й ракети можуть дістатися будь-якої точки в Європі.

Під час форуму CERAWeek Україна обговорила з партнерами стратегію розвитку сучасних енергосистем. Шмигаль представив досвід України у протидії ударам РФ, а також наголосив на ключових пріоритетах, зокрема, захисті енергооб'єктів, децентралізованій генерації та створенні стратегічного резерву.

"Розповів партнерам про наші плани з розбудови "енергетичних сот" — автономних кластерів, що зможуть працювати незалежно й автономно завдяки місцевій генерації. Озвучив перспективні проєкти й чим Україна може зацікавити інвесторів. Зокрема, у сферах видобутку, транспортування газу й нафти, відновлювальній та атомній енергетиці та інших. Закликав компанії долучатися й будувати нову енергетичну архітектуру України та Європи", — повідомив Шмигаль.

Він додав, що окремо на форумі обговорили потреби держав диверсифікувати постачання газу, нафти та ядерного палива. Це дасть змогу зменшити залежність від російських енергоресурсів.

