Видео

Главная Новости дня Россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ: погибла женщина

Россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ: погибла женщина

Дата публикации 26 марта 2026 17:45
Россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ: погибла женщина
Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска 26 марта атаковали теплоэлектростанцию в Херсоне. В результате этого удара погибла 66-летняя работница предприятия.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал глава МВА Ярослав Шанько и глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Обстрел Херсонской ТЭЦ 26 марта

Шанько рассказал, что российские войска вновь атаковали Херсонскую ТЭЦ около 14:00. Несовместимые травмы с жизнью получила 66-летняя женщина.

"В результате этого удара травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя работница предприятия", — говорится в сообщении.

Последние обстрелы Украины

Из-за обстрелов Украины по состоянию на 26 марта шесть областей остаются без света. Речь идет о Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях. Над восстановлением электроснабжения энергетики работают в усиленном режиме.

Читайте также:

25 марта россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Чернигове. Из-за этого более 150 тысяч потребителей обесточены.

А Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовит удары по объектам водоснабжения. Атаки могут начаться в ближайшие месяцы. Он отметил, что в каждой громаде должно быть серьезное отношение к защите соответствующей инфраструктуры.

обстрелы Херсонская область ТЭЦ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
