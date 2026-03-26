Россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ: погибла женщина

Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска 26 марта атаковали теплоэлектростанцию в Херсоне. В результате этого удара погибла 66-летняя работница предприятия.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал глава МВА Ярослав Шанько и глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Шанько рассказал, что российские войска вновь атаковали Херсонскую ТЭЦ около 14:00. Несовместимые травмы с жизнью получила 66-летняя женщина.

"В результате этого удара травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя работница предприятия", — говорится в сообщении.

Из-за обстрелов Украины по состоянию на 26 марта шесть областей остаются без света. Речь идет о Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях. Над восстановлением электроснабжения энергетики работают в усиленном режиме.

25 марта россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Чернигове. Из-за этого более 150 тысяч потребителей обесточены.

А Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовит удары по объектам водоснабжения. Атаки могут начаться в ближайшие месяцы. Он отметил, что в каждой громаде должно быть серьезное отношение к защите соответствующей инфраструктуры.