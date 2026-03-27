На Полтавщині після атаки РФ без газу залишилися 5040 абонентів

На Полтавщині після атаки РФ без газу залишилися 5040 абонентів

Дата публікації: 27 березня 2026 09:51
Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Полтавщини

У Полтавському районі після чергової російської атаки в ніч проти 27 березня було уражене одне з промислових підприємств. Внаслідок цього без газу залишилися 5040 абонентів.

Про це заявив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

Росія вдарила по газовому о'бєкту в Полтаві

Через удар по промисловому об'єкту в Полтавському районі пошкоджено технологічне обладнання, що призвело до відключення газопостачання для тисяч абонентів. На місці триває ліквідація наслідків, усі профільні служби вже залучені до роботи.

Повідомлення Віталія Дяківнича. Фото: скриншот

На цей момент інформація про травмованих або загиблих не надходила. 

Раніше, 24 березня, як повідомляли журналісти Новини.LIVE, Росія масовано атакувала Полтаву. Для атак війська застосували дрони та балістику.

Внаслідок атаки загинуло двоє людей та поранилося 11 осіб. Також було зафіксовано масштабні руйнування по місту серед цивільної інфраструктури.

обстріли Полтава газопостачання
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
