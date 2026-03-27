Видео

Главная Новости дня На Полтавщине после атаки РФ без газа остались 5040 абонентов

На Полтавщине после атаки РФ без газа остались 5040 абонентов

Дата публикации 27 марта 2026 09:51
На Полтавщине после атаки РФ без газа остались 5040 абонентов
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Полтавщины

В Полтавском районе после очередной российской атаки в ночь на 27 марта было поражено одно из промышленных предприятий. Вследствие этого без газа остались 5040 абонентов.

Об этом заявил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

Россия ударила по газовому объекту в Полтаве

Из-за удара по промышленному объекту в Полтавском районе повреждено технологическое оборудование, что привело к отключению газоснабжения для тысяч абонентов. На месте продолжается ликвидация последствий, все профильные службы уже привлечены к работе.

Сообщение Виталия Дякивнича. Фото: скриншот

На данный момент информация о травмированных или погибших не поступала.

Ранее, 24 марта, как сообщали журналисты Новини.LIVE, Россия массированно атаковала Полтаву. Для атак войска применили дроны и баллистику.

В результате атаки погибли два человека и ранены 11 человек. Также были зафиксированы масштабные разрушения по городу среди гражданской инфраструктуры.

обстрелы Полтава газоснабжение
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
