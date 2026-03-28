Росіяни три доби поспіль атакують об'єкти "Нафтогазу": загинув працівник

Наслідки обстрілів об'єктів "Нафтогазу".

Російські війська вже третю добу поспіль завдають ударів по об'єктах "Нафтогазу" у Полтавській області. Внаслідок цього загинув 55-річний оператор технологічних установок.

про це розповіли в "Нафтогазі".

Атаки РФ на об'єкти "Нафтогазу"

"Дуже складний тиждень. Третю добу поспіль тривають удари по об’єктах Нафтогазу на Полтавщині. Маємо болючу втрату", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час однієї з атак загинув 55-річний Роман Чмихун. Він працював оператором технологічних установок.

"Це вже друга загибель нашого колеги за цей тиждень. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять Роману. На місці працюють всі служби. Ми тримаємося", — наголосили в Нафтогазі.

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 березня на Полтавщині після атаки РФ без газу залишилися 5040 абонентів. Там пошкоджено технологічне обладнання.

Водночас у Повітряних силах повідомили, у ніч проти 28 березня російські війська атакували Україну 273 ударними дронами. Основним напрямком удару була Одеська область.