Головна Новини дня Росіяни три доби поспіль атакують об'єкти "Нафтогазу": загинув працівник

Дата публікації: 28 березня 2026 17:59
Наслідки обстрілів об'єктів "Нафтогазу". Фото: t.me/NaftogazUA

Російські війська вже третю добу поспіль завдають ударів по об'єктах "Нафтогазу" у Полтавській області. Внаслідок цього загинув 55-річний оператор технологічних установок. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в "Нафтогазі". 

Атаки РФ на об'єкти "Нафтогазу"

"Дуже складний тиждень. Третю добу поспіль тривають удари по об’єктах Нафтогазу на Полтавщині. Маємо болючу втрату", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що під час однієї з атак загинув 55-річний Роман Чмихун. Він працював оператором технологічних установок. 

"Це вже друга загибель нашого колеги за цей тиждень. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять Роману. На місці працюють всі служби. Ми тримаємося", — наголосили в Нафтогазі. 

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 березня на Полтавщині після атаки РФ без газу залишилися 5040 абонентів. Там пошкоджено технологічне обладнання. 

Водночас у Повітряних силах повідомили, у ніч проти 28 березня російські війська атакували Україну 273 ударними дронами. Основним напрямком удару була Одеська область.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

