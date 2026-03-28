На Хмельниччині пролунали вибухи: росіяни випустили ракети

Наслідки вибухів.

У Хмельницькій області ввечері, 28 березня, пролунали вибухи. Російські війська випустили на регіон гіперзвукові аеробалістичні ракети. За попередньою інформацією, гучно було у Старокостянтинові.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це повідомляють моніторингові канали.

Вибухи у Хмельницькій області 28 березня

О 21:01 Повітряні сили повідомил про ракетну небезпеку по всій Україні через зліт російських літаків МіГ-31К. Російські війська випустили ракети на Старокостянтинів.

Вже за кілька годин моніторингові канали повідомили про вибухи в місті.

Зазначимо, наразі повітряна тривога оголошена у всіх регіонах.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 28 березня росіяни атакували Україну 273 ударними дронами. Основним напрямком удару була Одеська область.

Крім того, росіяни три доби поспіль атакують об'єкти "Нафтогазу". Внаслідок цього загинув 55-річний оператор технологічних установок.