Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росіяни атакували Миколаївщину: серед поранених є діти

Росіяни атакували Миколаївщину: серед поранених є діти

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 09:02
Лікарі та рятувальники на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти вкотре атакували Миколаївську область дронами. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало цивільне населення, серед поранених є діти. Також є перебої зі світлом в одному з населених пунктів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма у неділю, 29 березня.

Атака РФ на Миколаївську область: є постраждалі серед дітей

Протягом минулої доби ворог атакував Миколаївську область безпілотниками типу "Shahed".

У Воскресенській громаді Миколаївського району уламки БпЛА впали на територію громадського місця відпочинку, внаслідок чого постраждали десять людей — дві жінки віком 40 та 18 років, п’ять дівчат і троє хлопців віком від 10 до 16 років.

Усіх госпіталізовано: стан 40-річної жінки та двох дівчат 13 і 15 років — тяжкий, інші шестеро дітей — середньої тяжкості.

Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три приватні будинки, три магазини та автомобіль.

У Вознесенському районі внаслідок атаки РФ пошкоджено вікна навчального закладу та лінію електропередач, частково залишився без світла один населений пункт, постраждалих немає.

Водночас у Миколаївському районі ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади, пошкоджено автомобіль та лінію електропередач, постраждалих немає.

null
Скриншот повідомлення Віталія Кіма/Telegram

Новини.LIVE повідомляли, що 29 березня — роковини удару по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації, одного з найрезонансніших обстрілів на початку повномасштабної війни РФ проти України. Того дня російські війська випустили ракету "Калібр", яка влучила безпосередньо в адміністративну будівлю, повністю зруйнувавши її центральну частину. У момент атаки всередині перебували працівники установи.

Також Новини.LIVE інформували, що у суботу ввечері, 28 березня, російські загарбники атакували Миколаївську область "Шахедами". Внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей, з них семеро — діти, усіх госпіталізовано.

обстріли Миколаївська область війна в Україні
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації