Росіяни атакували Миколаївщину: серед поранених є діти

Лікарі та рятувальники на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти вкотре атакували Миколаївську область дронами. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало цивільне населення, серед поранених є діти. Також є перебої зі світлом в одному з населених пунктів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма у неділю, 29 березня.

Атака РФ на Миколаївську область: є постраждалі серед дітей

Протягом минулої доби ворог атакував Миколаївську область безпілотниками типу "Shahed".

У Воскресенській громаді Миколаївського району уламки БпЛА впали на територію громадського місця відпочинку, внаслідок чого постраждали десять людей — дві жінки віком 40 та 18 років, п’ять дівчат і троє хлопців віком від 10 до 16 років.

Усіх госпіталізовано: стан 40-річної жінки та двох дівчат 13 і 15 років — тяжкий, інші шестеро дітей — середньої тяжкості.

Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три приватні будинки, три магазини та автомобіль.

У Вознесенському районі внаслідок атаки РФ пошкоджено вікна навчального закладу та лінію електропередач, частково залишився без світла один населений пункт, постраждалих немає.

Водночас у Миколаївському районі ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади, пошкоджено автомобіль та лінію електропередач, постраждалих немає.

Скриншот повідомлення Віталія Кіма/Telegram

Новини.LIVE повідомляли, що 29 березня — роковини удару по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації, одного з найрезонансніших обстрілів на початку повномасштабної війни РФ проти України. Того дня російські війська випустили ракету "Калібр", яка влучила безпосередньо в адміністративну будівлю, повністю зруйнувавши її центральну частину. У момент атаки всередині перебували працівники установи.

Також Новини.LIVE інформували, що у суботу ввечері, 28 березня, російські загарбники атакували Миколаївську область "Шахедами". Внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей, з них семеро — діти, усіх госпіталізовано.