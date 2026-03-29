На Миколаївщині постраждали 7 дітей через атаку РФ

Автомобіль швидкої медичної допомоги. Фото ілюстративне: УНІАН

Російські окупанти ввечері у суботу, 28 березня, атакували Миколаївську область дронами "Шахедами". Внаслідок атаки постраждали люди, майже всі — це діти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Наслідки обстрілу Миколаївщині ввечері 28 березня

"Ввечері внаслідок атаки "шахедів" в Воскресенській громаді було поранено восьмеро людей, з них семеро діти", — йдеться у повідомленні.

Віталій Кім додав, що всіх було госпіталізовано. Постраждалим надають медичну допомогу.

Також зазначимо, що в ніч проти 29 березня у Миколаївській області теж фіксувалися ворожі безпілотники. Проте станом на зараз, в регіоні вже оголосили відбій тривоги.

