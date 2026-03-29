Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Миколаївщині постраждали 7 дітей через атаку РФ

На Миколаївщині постраждали 7 дітей через атаку РФ

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 02:01
Автомобіль швидкої медичної допомоги. Фото ілюстративне: УНІАН

Російські окупанти ввечері у суботу, 28 березня, атакували Миколаївську область дронами "Шахедами". Внаслідок атаки постраждали люди, майже всі — це діти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Наслідки обстрілу Миколаївщині ввечері 28 березня

"Ввечері внаслідок атаки "шахедів" в Воскресенській громаді було поранено восьмеро людей, з них семеро діти", — йдеться у повідомленні.

Віталій Кім додав, що всіх було госпіталізовано. Постраждалим надають медичну допомогу.

Також зазначимо, що в ніч проти 29 березня у Миколаївській області теж фіксувалися ворожі безпілотники. Проте станом на зараз, в регіоні вже оголосили відбій тривоги.

Читайте також:

Як повідомляло Новини.LIVE, 12 березня росіяни атакували об'єкти залізниці у Сумській та Миколаївській областях.

Окрім того, ми писали, що 4 березня ворожий безпілотник влучив в Миколаєві у потяг. Через це постраждала дюжина.

обстріли Миколаївська область постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації