На Николаевщине пострадали 7 детей из-за атаки РФ
Российские оккупанты вечером в субботу, 28 марта, атаковали Николаевскую область дронами "Шахедами". В результате атаки пострадали люди, почти все — это дети.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост начальника Николаевской ОГА Виталия Кима.
Последствия обстрела Николаевской области вечером 28 марта
"Вечером в результате атаки "шахедов" в Воскресенской общине были ранены восемь человек, из них семеро дети", — говорится в сообщении.
Виталий Ким добавил, что все были госпитализированы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Также отметим, что в ночь на 29 марта в Николаевской области тоже фиксировались вражеские беспилотники. Однако по состоянию на сейчас, в регионе уже объявили отбой тревоги.
