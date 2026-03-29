Видео

Главная Новости дня На Николаевщине пострадали 7 детей из-за атаки РФ

На Николаевщине пострадали 7 детей из-за атаки РФ

Дата публикации 29 марта 2026 02:01
На Николаевщине пострадали 7 детей из-за атаки РФ
Автомобиль скорой медицинской помощи. Фото иллюстративное: УНИАН

Российские оккупанты вечером в субботу, 28 марта, атаковали Николаевскую область дронами "Шахедами". В результате атаки пострадали люди, почти все — это дети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост начальника Николаевской ОГА Виталия Кима.

Последствия обстрела Николаевской области вечером 28 марта

"Вечером в результате атаки "шахедов" в Воскресенской общине были ранены восемь человек, из них семеро дети", — говорится в сообщении.

Виталий Ким добавил, что все были госпитализированы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Также отметим, что в ночь на 29 марта в Николаевской области тоже фиксировались вражеские беспилотники. Однако по состоянию на сейчас, в регионе уже объявили отбой тревоги.

Читайте также:

Как сообщало Новини.LIVE, 12 марта россияне атаковали объекты железной дороги в Сумской и Николаевской областях.

Кроме того, мы писали, что 4 марта вражеский беспилотник попал в Николаеве в поезд. Из-за этого пострадала дюжина человек.

обстрелы Николаевская область пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
