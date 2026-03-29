На Николаевщине пострадали 7 детей из-за атаки РФ

Автомобиль скорой медицинской помощи. Фото иллюстративное: УНИАН

Российские оккупанты вечером в субботу, 28 марта, атаковали Николаевскую область дронами "Шахедами". В результате атаки пострадали люди, почти все — это дети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост начальника Николаевской ОГА Виталия Кима.

Последствия обстрела Николаевской области вечером 28 марта

"Вечером в результате атаки "шахедов" в Воскресенской общине были ранены восемь человек, из них семеро дети", — говорится в сообщении.

Виталий Ким добавил, что все были госпитализированы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Также отметим, что в ночь на 29 марта в Николаевской области тоже фиксировались вражеские беспилотники. Однако по состоянию на сейчас, в регионе уже объявили отбой тревоги.

