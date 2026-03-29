Главная Новости дня Россияне атаковали Николаевскую область: среди раненых есть дети

Россияне атаковали Николаевскую область: среди раненых есть дети

Дата публикации 29 марта 2026 09:02
Врачи и спасатели на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Николаевскую область дронами. В результате вражеского обстрела пострадало гражданское население, среди раненых есть дети. Также есть перебои со светом в одном из населенных пунктов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в воскресенье, 29 марта.

Атака РФ на Николаевскую область: есть пострадавшие среди детей

За прошедшие сутки враг атаковал Николаевскую область беспилотниками типа "Shahed".

В Воскресенской громаде Николаевского района обломки БпЛА упали на территорию общественного места отдыха, в результате чего пострадали десять человек — две женщины в возрасте 40 и 18 лет, пять девушек и трое парней в возрасте от 10 до 16 лет.

Все госпитализированы: состояние 40-летней женщины и двух девочек 13 и 15 лет — тяжелое, остальные шестеро детей — средней тяжести.

Читайте также:

Также в результате вражеского обстрела повреждены три частных дома, три магазина и автомобиль.

В Вознесенском районе в результате атаки РФ повреждены окна учебного заведения и линия электропередач, частично остался без света один населенный пункт, пострадавших нет.

В то же время в Николаевском районе враг дважды атаковал FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую громады, повреждены автомобиль и линия электропередач, пострадавших нет.

null
Скриншот сообщения Виталия Кима/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 29 марта — годовщина удара по зданию Николаевской областной военной администрации, одного из самых резонансных обстрелов в начале полномасштабной войны РФ против Украины. В тот день российские войска выпустили ракету "Калибр", которая попала непосредственно в административное здание, полностью разрушив его центральную часть. В момент атаки внутри находились работники учреждения.

Также Новини.LIVE информировали, что в субботу вечером, 28 марта, российские захватчики атаковали Николаевскую область "Шахедами". В результате обстрела пострадали восемь человек, из них семь — дети, все госпитализированы.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
