Україна та Йорданія працюють над партнерством в безпековій сфері: Зеленський

Україна та Йорданія працюють над підсиленням партнерства в безпековій сфері. Президент Володимир Зеленський обговорив це під час зустрічі з Королем Йорданії Абдаллою II.

Зустріч Зеленського з Королем Йорданії

"Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо. У нас є ця система, бо вже п’ятий рік повномасштабної війни ми змушені боротися проти постійних російських ударів із використанням, зокрема, іранських дронів", — зазначив Зеленський.

