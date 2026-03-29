Зеленський: Україна передає військовий досвід країнам Близького Сходу

Зеленський: Україна передає військовий досвід країнам Близького Сходу

Дата публікації: 29 березня 2026 09:38
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна ділиться своїм практичним досвідом захисту від ракетних та дронових атак із країнами Близького Сходу. Для цього українські фахівці відправляються до партнерів, щоб підвищити рівень їхньої безпеки. Основна мета — допомогти країнам захистити критичну інфраструктуру, підготуватися до атак та розвивати системи укриттів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Володимира Зеленського в інтерв'ю NBC News.

Зеленський про допомогу країнам Близького Сходу

Президент України Володимир Зеленський розповів, що до країн Близького Сходу вже направляють українських військових фахівців.

За його інформацією, у кожну країну відряджають приблизно 40–50 експертів, які діляться практичними знаннями щодо оборони від сучасних загроз.

Глава держави пояснив, що основна мета цього обміну досвідом — допомогти партнерам захистити енергетичну інфраструктуру, підготуватися до ракетних та дронових атак і розвивати системи укриттів.

Зеленський зазначив, що раніше багато країн не стикалися з повномасштабною війною і не враховували критично важливі аспекти безпеки. Як приклад він навів школи, лікарні та університети, а також необхідність сучасних бомбосховищ:

"Ми також про це не думали до війни", — зазначив президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що унікальний досвід України сьогодні стає важливим для інших держав у світі, які стикаються з новими загрозами.

Новини.LIVE повідомляли, що 28 березня в Абу-Дабі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українськими фахівцями, які наразі працюють в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Під час зустрічі глава держави обговорив з українськими військовими перші результати, головні висновки з роботи команди в ОАЕ.

Також Новини.LIVE інформували, що 27 березня Зеленський у Джидді також зустрівся з українськими військовими експертами, які вже більш ніж тиждень працюють у Саудівській Аравії. Глава держави заслухав доповідь про результати роботи команди й висновки. Також під час зустрічі обговорювалися ключові моменти того, як посилити захист неба в Саудівській Аравії.

Новини.LIVE раніше писали, що Україна отримала звернення від США та кількох країн Близького Сходу щодо американських баз у регіоні. Частина співпраці вже перейшла у практичну площину — українські експерти перебувають на місцях, вивчають ситуацію та передають свій досвід війни.

Володимир Зеленський війна в Україні Близький Схід
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
