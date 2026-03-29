Зеленський: Україна передає військовий досвід країнам Близького Сходу
Україна ділиться своїм практичним досвідом захисту від ракетних та дронових атак із країнами Близького Сходу. Для цього українські фахівці відправляються до партнерів, щоб підвищити рівень їхньої безпеки. Основна мета — допомогти країнам захистити критичну інфраструктуру, підготуватися до атак та розвивати системи укриттів.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Володимира Зеленського в інтерв'ю NBC News.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що до країн Близького Сходу вже направляють українських військових фахівців.
За його інформацією, у кожну країну відряджають приблизно 40–50 експертів, які діляться практичними знаннями щодо оборони від сучасних загроз.
Глава держави пояснив, що основна мета цього обміну досвідом — допомогти партнерам захистити енергетичну інфраструктуру, підготуватися до ракетних та дронових атак і розвивати системи укриттів.
Зеленський зазначив, що раніше багато країн не стикалися з повномасштабною війною і не враховували критично важливі аспекти безпеки. Як приклад він навів школи, лікарні та університети, а також необхідність сучасних бомбосховищ:
"Ми також про це не думали до війни", — зазначив президент.
Водночас Зеленський підкреслив, що унікальний досвід України сьогодні стає важливим для інших держав у світі, які стикаються з новими загрозами.
Новини.LIVE повідомляли, що 28 березня в Абу-Дабі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українськими фахівцями, які наразі працюють в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Під час зустрічі глава держави обговорив з українськими військовими перші результати, головні висновки з роботи команди в ОАЕ.
Також Новини.LIVE інформували, що 27 березня Зеленський у Джидді також зустрівся з українськими військовими експертами, які вже більш ніж тиждень працюють у Саудівській Аравії. Глава держави заслухав доповідь про результати роботи команди й висновки. Також під час зустрічі обговорювалися ключові моменти того, як посилити захист неба в Саудівській Аравії.
Новини.LIVE раніше писали, що Україна отримала звернення від США та кількох країн Близького Сходу щодо американських баз у регіоні. Частина співпраці вже перейшла у практичну площину — українські експерти перебувають на місцях, вивчають ситуацію та передають свій досвід війни.
