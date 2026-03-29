Зеленский: Украина передает военный опыт странам Ближнего Востока

Дата публикации 29 марта 2026 09:38
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина делится своим практическим опытом защиты от ракетных и дроновых атак со странами Ближнего Востока. Для этого украинские специалисты отправляются к партнерам, чтобы повысить уровень их безопасности. Основная цель — помочь странам защитить критическую инфраструктуру, подготовиться к атакам и развивать системы укрытий.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на слова Владимира Зеленского в интервью NBC News.

Зеленский о помощи странам Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в страны Ближнего Востока уже направляют украинских военных специалистов.

По его информации, в каждую страну отправляют около 40-50 экспертов, которые делятся практическими знаниями по обороне от современных угроз.

Глава государства пояснил, что основная цель этого обмена опытом — помочь партнерам защитить энергетическую инфраструктуру, подготовиться к ракетным и дроновым атакам и развивать системы укрытий.

Зеленский отметил, что ранее многие страны не сталкивались с полномасштабной войной и не учитывали критически важные аспекты безопасности. В качестве примера он привел школы, больницы и университеты, а также необходимость современных бомбоубежищ:

"Мы также об этом не думали до войны", — отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что уникальный опыт Украины сегодня становится важным для других государств в мире, которые сталкиваются с новыми угрозами.

Новини.LIVE сообщали, что 28 марта в Абу-Даби Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими специалистами, которые сейчас работают в Объединенных Арабских Эмиратах. Во время встречи глава государства обсудил с украинскими военными первые результаты, главные выводы из работы команды в ОАЭ.

Также Новини.LIVE информировали, что 27 марта Зеленский в Джидде также встретился с украинскими военными экспертами, которые уже более недели работают в Саудовской Аравии. Глава государства заслушал доклад о результатах работы команды и выводах. Также во время встречи обсуждались ключевые моменты того, как усилить защиту неба в Саудовской Аравии.

Новини.LIVE ранее писали, что Украина получила обращение от США и нескольких стран Ближнего Востока относительно американских баз в регионе. Часть сотрудничества уже перешла в практическую плоскость — украинские эксперты находятся на местах, изучают ситуацию и передают свой опыт войны.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
