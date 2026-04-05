Головна Новини дня

РФ надала Ірану розвіддані про енергосистему Ізраїлю: Зеленський

Дата публікації: 5 квітня 2026 13:14
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія надала Ірану супутникові розвідувальні дані. Вони стосуються енергосистеми Ізраїлю. Ця інформація допомагає Тегерану завдавати прицільних ударів.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву Президента України в інтерв'ю для Associated Press.

Зеленський про розвіддані РФ для Ірану

За словами Зеленського, росіяни надали Ірану необхідні розвіддані щодо енергосистеми Ізраїлю. Йдеться про 50-53 об'єкти, які є цивільною інфраструктурою та не мають військового призначення. Водночас надана інформація дає змогу Ірану завдавати ударів по цих об'єктах.

Зеленський заявив, що РФ передала Ірану важливі розвіддані щодо Ізраїлю
Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Президент зауважив, що це нагадує життя українців під час обстрілів з боку Росії. Москва постійно б'є по електромережі чи системах водопостачання. Досвід, який РФ набула за час війни проти України, передається Ірану.

"Так було з "шахедами" — такими самими дронами, як у росіян, тільки під іншою назвою та вдосконаленими до нових моделей", — зазначив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський також заявив, що у переговорах про мир в Україні Росія не готова до реальних компромісів. Москва лише висуває Києву ультиматуми.

Також глава держави повідомив, що США зараз переключили свою увагу на Іран. Відтак Україна через конфлікт на Близькому Сході може отримати менше підтримки.

Володимир Зеленський Іран Ізраїль Росія
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
