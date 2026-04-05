РФ надала Ірану розвіддані про енергосистему Ізраїлю: Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія надала Ірану супутникові розвідувальні дані. Вони стосуються енергосистеми Ізраїлю. Ця інформація допомагає Тегерану завдавати прицільних ударів.

Зеленський про розвіддані РФ для Ірану

За словами Зеленського, росіяни надали Ірану необхідні розвіддані щодо енергосистеми Ізраїлю. Йдеться про 50-53 об'єкти, які є цивільною інфраструктурою та не мають військового призначення. Водночас надана інформація дає змогу Ірану завдавати ударів по цих об'єктах.

Президент зауважив, що це нагадує життя українців під час обстрілів з боку Росії. Москва постійно б'є по електромережі чи системах водопостачання. Досвід, який РФ набула за час війни проти України, передається Ірану.

"Так було з "шахедами" — такими самими дронами, як у росіян, тільки під іншою назвою та вдосконаленими до нових моделей", — зазначив Зеленський.

