РФ предоставила Ирану разведданные об энергосистеме Израиля: Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия предоставила Ирану спутниковые разведывательные данные. Они касаются энергосистемы Израиля. Эта информация помогает Тегерану наносить прицельные удары.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление Президента Украины в интервью для Associated Press.

По словам Зеленского, россияне предоставили Ирану необходимые разведданные по энергосистеме Израиля. Речь идет о 50-53 объектах, которые являются гражданской инфраструктурой и не имеют военного назначения. В то же время предоставленная информация позволяет Ирану наносить удары по этим объектам.

Президент отметил, что это напоминает жизнь украинцев во время обстрелов со стороны России. Москва постоянно бьет по электросети или системах водоснабжения. Опыт, который РФ приобрела за время войны против Украины, передается Ирану.

"Так было с "шахедами" — такими же дронами, как у россиян, только под другим названием и усовершенствованными до новых моделей", — отметил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский также заявил, что в переговорах о мире в Украине Россия не готова к реальным компромиссам. Москва лишь выдвигает Киеву ультиматумы.

Также глава государства сообщил, что США сейчас переключили свое внимание на Иран. Поэтому Украина из-за конфликта на Ближнем Востоке может получить меньше поддержки.