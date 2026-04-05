Россияне хотят полностью нас оккупировать: Зеленский о войне

Россияне хотят полностью нас оккупировать: Зеленский о войне

Дата публикации 5 апреля 2026 12:18
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не готова к реальным компромиссам и выдвигает Украине только ультиматумы. По его словам, требования Москвы по отступлению украинских сил связаны с большими потерями российской армии. В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не может пойти на такие шаги из-за серьезных рисков для безопасности.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на слова Владимира Зеленского в интервью AP.

Зеленский об ультиматумах и планах РФ

Владимир Зеленский отметил, что российская сторона пытается давить на Украину, требуя оставить контролируемые территории. В то же время по его словам, такие требования продиктованы значительными потерями РФ на фронте.

Президент также предостерег, что любые уступки только усилят позиции России и создадут предпосылки для дальнейшей агрессии.

Кроме того, глава государства отметил, что Москва продолжает манипулировать и вести собственную игру, в том числе и в отношениях с лидером США Дональдом Трампом.

Зеленский объяснил, почему Украина не может согласиться на требования РФ, и очертил дальнейшие шаги.

"Мы не можем отступить, потому что это создаст для нас огромные риски. Россия укрепит свои позиции и начнет готовиться к дальнейшей оккупации. Я на сто процентов убежден, что россияне хотят полностью нас оккупировать".

Лидер добавил, что Украина должна сосредоточиться на остановке агрессора, достижении прекращения огня и получении надежных гарантий безопасности, после чего переходить к дипломатическому урегулированию.

Скриншот заявления Зеленского/Telegram

Новини.LIVE информировали, что недавно Владимир Зеленский рассказал о потерях российских войск на фронте за март. По его словам, количество потерь превысило 35 тысяч человек и стало наибольшим с начала войны. Он также подчеркнул эффективность украинских подразделений, в частности в использовании дронов.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский заявлял, что предложение о перемирии на Пасху остается, несмотря на размытую позицию России. По его словам, реакция Москвы не дает четкого понимания ее готовности к прекращению огня. В то же время Украина уже проинформировала США и надеется, что партнеры помогут донести это предложение до российской стороны.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
