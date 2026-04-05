Росіяни хочуть повністю нас окупувати: Зеленський про війну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не готова до реальних компромісів і висуває Україні лише ультиматуми. За його словами, вимоги Москви щодо відступу українських сил пов’язані з великими втратами російської армії. Водночас глава держави наголосив, що Україна не може піти на такі кроки через серйозні ризики для безпеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Володимира Зеленського в інтерв'ю AP.

Зеленський про ультиматуми та плани РФ

Володимир Зеленський наголосив, що російська сторона намагається тиснути на Україну, вимагаючи залишити контрольовані території. Водночас за його словами, такі вимоги продиктовані значними втратами РФ на фронті.

Президент також застеріг, що будь-які поступки лише посилять позиції Росії та створять передумови для подальшої агресії.

Крім того, глава держави зазначив, що Москва продовжує маніпулювати та вести власну гру, зокрема й у відносинах із лідером США Дональдом Трампом.

Зеленський пояснив, чому Україна не може погодитися на вимоги РФ, і окреслив подальші кроки.

"Ми не можемо відступити, бо це створить для нас величезні ризики. Росія зміцнить свої позиції й почне готуватися до подальшої окупації. Я на сто відсотків переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати".

Лідер додав, що Україна має зосередитися на зупиненні агресора, досягненні припинення вогню та отриманні надійних гарантій безпеки, після чого переходити до дипломатичного врегулювання.

Скриншот заяви Зеленського/Telegram

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський розповів про втрати російських військ на фронті за березень. За його словами, кількість втрат перевищила 35 тисяч осіб і стала найбільшою від початку війни. Він також підкреслив ефективність українських підрозділів, зокрема у використанні дронів.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський заявляв, що пропозиція щодо перемир'я на Великдень залишається, попри розмиту позицію Росії. За його словами, реакція Москви не дає чіткого розуміння її готовності до припинення вогню. Водночас Україна вже поінформувала США та сподівається, що партнери допоможуть донести цю пропозицію до російської сторони.