Война на Ближнем Востоке даст Украине меньше поддержки: Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина перестала быть в центре внимания США из-за военных действий в Иране. Он также выразил опасения, что конфликт на Ближнем Востоке может сократить поддержку нашего государства.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Associated Press.

Зеленский о рисках для Украины из-за войны на Ближнем Востоке

По словам Зеленского, сейчас внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке. Война с Ираном влияет на политические приоритеты Вашингтона.

"Поэтому я боюсь, что долгая война даст нам меньше поддержки", — отметил глава государства.

В то же время глава государства добавил, что Россия рассчитывает именно на такой сценарий. Москва хочет, чтобы Киев остался без поддержки.

"Россия получает дополнительные деньги благодаря этому. Да, они имеют выгоды от этой войны. И, конечно, они думают, что помощь, военная помощь Украине, из-за иранской войны уменьшится, и, конечно, они на это рассчитывают. Мы должны признать, что сегодня мы не приоритет", — отметил глава государства.

Зеленский также отметил угрозы, связанные с военным сотрудничеством России и Ирана. По его данным, Тегеран начал поставлять Москве более современные версии "шахедов". На фоне этого Украина работает над усилением ПВО.

"Некоторые страны помогут нам с противобаллистическими ракетами. Это важно для нас", — сообщил глава государства.

